Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a kanadai Ontarióban példátlan ellenszenv alakult ki a sebességmérő kamerákkal szemben: amellett, hogy több száz készüléket rongáltak meg, a tartomány vezető politikusai is azt az álláspontot képviselték, hogy azok kizárólag pénzbehajtásra jók.

Ezért leszámoltak velük, de az új megoldás sem mentes a problémáktól.

A Carscoops beszámolója szerint van egy kis bökkenő: a táblák olyan hatalmasak, hogy fel sem lehet szerelni őket a meglévő oszlopokra.A méretük egészen elképesztő: közel 2,4 méter magasak és 90 centiméter szélesek.

Doug Ford és az ontariói kormány célja az volt, hogy a vitatott módon megszüntetett automata traffipaxokat valami sokkal látványosabb intézkedéssel kompenzálják.

A probléma ott kezdődik, hogy Torontóban a jelenlegi tartóoszlopok alig érik el maguknak a tábláknak a magasságát. Így gyakorlatilag lehetetlen felszerelni őket az infrastruktúra megerősítése nélkül. Ottawában találtak megoldást: új, több mint 3,6 méteres faoszlopokat ástak le, hogy elbírják ezeket a masztodonokat. Torontóban azonban Olivia Chow polgármester megerősítette, hogy nincs forrásuk az átalakításra. A tartomány vezetés viszont azt ígérte, találnak módot a finanszírozásra.

Az ötleten az egyszeri közlekedő pedig csak mosolyog: a tábla és a tartószerkezet közötti aránytalanság egészen szürreális helyzetet teremtett a közúti jelzések világában. A járókelők ezekben a gigantikus fehér téglalapokban máris a bürokratikus hatékonytalanság jövőbeli szimbólumát látják.

Ráadásul egyes tanulmányok szerint ezeknek a túlméretezett tábláknak a valóságban nagyon csekély hatásuk van az autósok tényleges sebességére. A pszichológiai hatás minimális, különösen azoknál a sofőröknél, akik már hozzászoktak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják a hagyományos jelzéseket. Vagyis hiába növeljük meg a számok méretét a duplájára vagy a triplájára, a vezetési szokások nem igazán változnak. Különösen a napi ingázó útvonalakon, ahol végül mindig a rutin és a megszokás győz.

Igaz, a gigatáblák egy összetett stratégia első lépését jelentik, melléjük érkezhetnek még villogó fények, és fekvőrendőrök is. Azonban a valóság ezen a pontos is keresztbe tehet: helyhiány vagy városrendezési kötöttségek miatt egyik tervezett helyszín sem alkalmas valódi, teljes méretű fekvőrendőrök vagy kisebb körforgalmak kialakítására.