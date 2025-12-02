A német TÜV (Technischer Überwachungsverein = Műszaki Ellenőrzési Egyesület) közzétette legfrissebb, 2026-ra vonatkozó jelentését, amely a hagyományokhoz híven átfogó képet ad a német utakon futó járművek megbízhatóságáról.

Az eredmények, amelyek nem kevesebb mint 9,5 millió műszaki vizsgálat elemzésén alapulnak, megmutatják, mely típusok bírják legjobban a nyüstölést. Számunkra az újabb autók mellett a 12-13 éves kategória igazán érdekes, hiszen ez a korosztály áll a legközelebb a hazai átlaghoz.

Németországban azért kicsit jobb a helyzet, bár öregszik az autópark: átlagos életkoruk 10,6 évre emelkedett, ami jelentős növekedés a 2015-ös 9 évhez képest. Sőt, a német utakon közlekedő autók több mint 25 százaléka már elmúlt 15 éves. Mi állhat ennek hátterében? Az egyik ok minden bizonnyal az új autók drágulása, de van egy másik tényező is: miért is cserélne le valaki egy kényelmes autót egy másikra, ami szintén kényelmes, csak már tele van kötelező, sokszor idegesítő felszerelésekkel pusztán azért, mert újabb?

Melyek a leggyakoribb meghibásodások?

A járművek korosodása egyenes arányban áll a hibák számának növekedésével. Míg az ötéves autók körében minden tizedik járművet vonnak ki a forgalomból műszaki problémák miatt, addig a tizenöt éveseknél ez az arány drasztikusan, közel minden harmadik autóra emelkedik.

Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy a németek rendkívül aprólékosan vizsgálják az autók állapotát, így még egy kiégett izzó is „műszaki hibának” számít. Másrészről az újabb autóknál már nem csak egy egyszerű izzócseréről van szó: a LED-es világítás meghibásodása komoly gond, amit nem lehet csak úgy a parkolóban orvosolni.

A TÜV szakértői szerint a leggyakoribb problémák a következők:

hibás világítás,

motorolaj-szivárgás,

futóműproblémák

fékhibák

Figyelemre méltó adat, hogy Németországban a járművek 21,5 százaléka egyáltalán nem ment át a műszaki vizsgán, ami szintén egyre növekvő érték.

Mit tudnak a 12-13 éves autók?

A TÜV-jelentés történetében először listázták a koros, de megbízható autókat (Long-term Quality Winner) a 12 és 13 év közötti kategóriájában. A dobogóra három olyan modell került fel, amelyek a jelentős futásteljesítmény és a koruk ellenére is kiemelkedő megbízhatósággal büszkélkedhetnek.

Volkswagen Touareg – A lista vezetője 17,9%-os meghibásodási aránnyal. Ennek a modellnek az átlagos futásteljesítménye 204 ezer km, ami nagyjából megfelel a legtöbb hasonló korú autó futásteljesítményének a lengyel (és a magyar) piacon.

Mercedes B-osztály – A második helyezett 19,0%-os hibaaránnyal és 124 ezer km-es átlagos futásteljesítménnyel.

Mercedes ML – A harmadik helyen végzett 19,3%-os hibaaránnyal és egy tipikus „német autópályás” futásteljesítménnyel, ami 193 ezer km.

Összehasonlításképpen: ebben a korcsoportban az autók átlagos meghibásodási aránya 28,4 százalék.

Melyek a legmegbízhatóbb márkák?

A konkrét modellek elismerése mellett a TÜV 2026-os jelentése a legmegbízhatóbb gyártókat is megnevezi a tíz- és tizenegy éves járművek kategóriájában. A listát a Mercedes vezeti 18,5%-os hibaaránnyal. A dobogóra felfért még az Audi (19,2%) és a Toyota (22%) is.

Megbízhatóak a német autók?

Fontos észben tartani, hogy a TÜV-jelentés a Németországban regisztrált járművek adatain alapul, ahol a német márkák természetüknél fogva felülreprezentáltak. Ráadásul a hazai márkák kiterjedt szervizhálózattal és olajozott alkatrészellátással rendelkeznek, ami javíthatja eredményeiket az ilyen összevetésekben.

Ugyanakkor, ahogy a legmagasabb futásteljesítményű autókról szóló bejegyzéseink is mutatják, a Mercedesek például valóban képesek hatalmas távolságokat „letekerni” és működőképesek maradni.

Érdekes összehasonlítani a hasonló listázást készítő szervezetek adataival a németek rangsorát, az Egyesült Államokban például rendre a japán márkák végeznek az élen.