Egy SUV, egy sportkocsi, egy kisautó és egy elektromos családi járgány állnak a dobogón… Ez nem valami béna vicc eleje, hanem a brit What Car? magazin megbízhatósági kutatásának idei végeredménye…

32 493 olvasó részvételével megvalósult felmérésen a visszaküldött kérdőívek kielemzéséből kiderült, hogy négy olyan típus is van, amelynek tulajdonosai az elmúlt 24 hónap során egyetlen apró hibával sem találkoztak. Semmi. Nulla. Volt már holtverseny a felmérés történetében, de ez a négyes befutó példa nélküli.

Mivel mind a négy típus más ügyfélkört szólít meg, ezzel gyakorlatilag vége is lehetne a cikknek: ha megbízható autót szeretnél, válassz ezek közül, és kész. De nincs vége, mert van még hat másik autó is, amely 99%-on vagy fölötte teljesített (és talán még ennél is több a 227 elemzett típusból, de hát a Top 10-es listák már csak ilyenek, összesen tíz autó fér el rajtuk.)

Az alábbi galériában megtalálod a 10 legmegbízhatóbb autót. Ha pedig a 10 legkevésbé megbízható érdekel, kattints ide!

A What Car? 2025-ös megbízhatósági felmérésének 10 legjobban teljesítő típusa