Ha nem számít a pénz, az autó legyen szép, erős, kölcsönözzön tekintélyt vezetőjének. Ahogy csökken azonban a kocsira fordítható keret, úgy jönnek elő a tárgyilagos értékek: a takarékosság, a megbízhatóság.

Ez utóbbinak egyik leghitelesebb fokmérője Európában a brit What Car? magazin éves közvélemény-kutatása, ahol autósok tízezrei számolnak be részletesen az 5 évnél nem idősebb kocsijukkal szerzett tapasztalatokról. Elárulják, mely részegségekkel volt probléma, mennyibe került a javítás, és milyen sokáig tartott.

Ezek alapján százalékos minősítést kap minden típus – minél magasabb az érték, annál kevésbé valószínű, hogy az adott szériával gondod lesz, ha arra esik a választásod. Minél alacsonyabb, annál jobban teszed, ha inkább valami mást keresel a használt autók között.

Cikkünkben a legkevésbé megbízható autókat gyűjtöttük össze, a felsorolás legvégén találod a legeslegrosszabb eredményt elért típust. Két dolgot tudjál: egyrészt ez az átlag, egy konkrét autó megbízhatósága vagy annak hiánya számos tényezőn múlik, tehát az itt leírtak sem pozitív, sem negatív garanciát nem jelentenek. Másrészt a rangsorolásba csak azok a típusok kerültek be, amelyekről kellő számú visszajelzést adtak a felhasználók. Egyes ritkábban vásárolt, ezért itt nem szereplő típusok titkos esélyesként vagy éppen időzített bombaként lapulhatnak a piacon.

A What Car? 2025-ös megbízhatósági felmérésének 10 legrosszabban teljesítő típusa