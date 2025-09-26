Láttál már valaha kilométer-számlálót átfordulni hét számjegyűre, miközben az autó padlógázzal megy? Pontosan ez történt egy Reddit-videóban amelyet a vlewy felhasználó tett közzé, és amelyen egy Mercedes 200D éri el az egymillió kilométert, miközben 180 km/h-s sebességgel halad.

Új autóként a mindössze 75 lóerős teljesítményével a 200D sosem volt gyors, de egyértelműen arra tervezték, hogy tartós legyen.

W123 – a legenda

1976-tól egy évtizeden át maradt gyártásban a W123-as Mercedes. Eredetileg a 114-es leváltására szánták, annak több mechanikai megoldását is megtartva. A típus végül a Mercedes-Benz történetének legsikeresebb, legnagyobb darabszámban eladott modellje lett, összesen 2,7 millió talált gazdára.

Készült nyújtott tengelytávú limuzin kivitel is (V123) a szedán hosszított padlólemezével, de a kupé alacsonyabb hátsó oldalsó karosszéria elemeivel, egyedileg épített ajtókkal. Készült kombi is, vagyis a T modell (S123) 1977-től, valamint olyan nyújtott padlólemezt is árult a Mercedes, amin a szedán felépítménye szerepelt, de csak a B oszlopig, így olyan műhelyek, mint például a Binz építhetett rá mentőautó, vagy pompakocsi felépítményt.

7 fotó

A világ több pontján is készült a modell. Németországban Sindelfingenben, Stuttgartban és Brémában, de Dél-Afrikában, Kínában és Thaiföldön is. Összesen 2 696 915 darab készült az összes karosszériaváltozatot is beleszámítva, ebből 2 375 410 darab csak szedán, 99 884 kupé és 199 517 kombi.

Ez a bizonyíték, hogy a legkeményebb verseny nem a 0-ról 100 km/órára való gyorsulás. Hanem a 0-ról 1 000 000 megtett kilométerre. Ebben a kategóriában elég sok autó vérezne el már a táv harmadánál.