A sokat futott autók mindig érdekesek, és általában taxiként érik el az átlagtól eltérő kilométerszámot. Az egymilliós álomhatárt átlagos autók is sok esetben elérik: Peugeot 307 dízelmotorral, járt nálunk az Értékbecslő videósorozatban Skoda Superb egymillió megtett kilométerrel, de akad egy Porsche 911 Turbo is, amivel sikerült ennyi kilométert menni.

Ezt a határt átlépve viszont szűkül a mezőny, és a dízel Mercedes-Benz taxik kerülnek elő javarészt. Legalábbis ezek táborát erősíti a Kanári-szigeteken, Tenerifén feltűnő W123-as 240D, ami 1988 óta üzemel taxiként. A ritka 5,36 méteres hosszított verzióban akár hét utas is elfért a sofőr mellett, a 72 lóerős dízelmotorhoz pedig ötfokozatú kézi váltó társul.

A Tenerife News szerint a különleges 240D-t három, egyenként nyolcórás műszakban használják. Ez napi 700 kilométert jelent, így a német csodagép nemrég elérte a 7 millió megtett kilométert.

Néhány alkatrész azonban már nem eredeti. A lap szerint ekkora futásteljesítmény mellett a 240D évente akár 52 olajcserét is igényel. Emellett vannak fix karbantartási intervallumok is. Például az OM 616-os motort minden egymillió kilométer után alaposan átvizsgálják. A jelenlegi motor még csak a második egység a motorháztető alatt. Szükség esetén egy cseremotor is rendelkezésre áll, ha ez megadná magát.

Az autó egy családi taxis vállalkozásban szolgál, és 2008-ban az egyik sofőr azzal az ötlettel állt elő, hogy jó ötlet lenne az akkor még 3,8 millió kilométernél járó autót teljesen felújítani, és a cég „reklámarcává” tenni. A vezetőség rábólintott, így kívül-belül felújították a gépet, az utasüléseket is újrakárpitozták és áthúzták. A karosszériát is megerősítették, valamint a jelenlegi fékeket is egy modernebb Mercedestől vették át.

Cél a tízmillió kilométer, ha ezt elérik, akkor várhatóan nagy buli lesz Maspalomasban.

A stuttgarti Mercedes Múzeumban egy másik kilométerkirály is található. Ez is egy 240D, Egykor Grigoriosz Szachanidisz görög taxisofőré volt, és hihetetlen 4,6 millió kilométert futott. Az évek során a 200D-ből motorcserével 240D lett (a karosszéria azonos maradt).

Grigoriosz Szachanidisz két cseremotort szerelt be, és a motort tizenegyszer felújították. A Mercedes 2004-ben egy vadonatúj C200 CDI-vel ajándékozta meg a görögöt búcsúajándékként.

W123 – a legenda

1976-tól egy évtizeden át maradt gyártásban a W123-as Mercedes. Eredetileg a 114-es leváltására szánták, annak több mechanikai megoldását is megtartva. A típus végül a Mercedes-Benz történetének legsikeresebb, legnagyobb darabszámban eladott modellje lett, összesen 2,7 millió talált gazdára.

A W123-as volt az első Mercedes, melyből sorozatgyártású kombikivitel is készült, a világ több pontján is gyártották: Németországban Sindelfingenben, Stuttgartban és Brémában, de Dél-Afrikában, Kínában és Thaiföldön is.