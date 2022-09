Fabrice Gommé autójának kilométer-számlálója 2022. május 27-én elérte a 999 999-es számot, és utána nem is mozdult tovább. A legtöbb esetben ekkora futásteljesítményhez több évtizedes használat szükséges, Monsieur Gommé azonban mindössze tizenhat év alatt tekert bele egymillió kilométert az autójába, egy 2006-os Peugeot 307-be – számolt be az esetről a Peugeot

A legtöbb autós soha nem megy ennyit egy autóval, azonban Gommé úr maga is az autóiparban dolgozik, pontosan tudja, hogy a tervezéstől kezdve a gyártáson át a karbantartásig mennyi energia, odafigyelés, erőfeszítés és elhivatottság szükséges ahhoz, hogy egy autó huszonötször “megkerülje a Földet”. Ezért gondolt egy merészet, és különös kéréssel fordult a Peugeot-hoz: az volt a terve, hogy a nagyszerű pillanatot megossza azokkal a névtelen hősökkel, akik a márka központi gyártóüzemében dolgoznak. Ők azok, akik testet adnak a terveknek, akik valóra váltják a fejlesztéseket, az ő kezeik között lényegül át kézzelfogható valósággá az addig absztrakt automobil.

A nagy utazásra rokonai és barátai is elkísérték, méghozzá két Peugeot (egy 309 és egy 405) fedélzetén. Először a sochaux-i összeszerelősort keresték fel, ahol a dolgozók díszsorfallal várták az érkezőket, a volán mögül kiszálló Gommé pedig egy „egymillió köszönet!” feliratú táblát a magasba emelve tisztelgett teljesítményük előtt. „Egymásra néztünk, és értettük egymást” – nyilatkozta később.

A felvonulás következő állomása Trémery volt. A létesítmény jelenleg a Peugeot első villanymotor-gyáraként üzemel, de akkor, amikor Gommé autóját építették, a világ legnagyobb dízelmotorgyártó üzeme működött itt. Innen származott a kilométer-milliomos Peugeot 307-es 1,6 literes, 92 lóerős HDI erőforrása is, amely felújítás nélkül, eredeti turbófeltöltőjével és befecskendezőivel szolgálta végig az egymillió kilométert. Az egyetlen fődarab, amely a tizenhat év alatt cserére szorult, a sebességváltó volt – 600 ezer kilométernél.

A Peugeot 307 üzembiztossága akkor is lenyűgöző volna, ha ezt az irdatlan távolságot jellemzően üzemmeleg állapotban, autópályán, egyenletes utazósebességgel tette volna meg.

A Párizstól északra fekvő Oise megyében élő Gommé és családja azonban szinte kizárólag a környéken autózott, elmondása szerint a Peugeot nemigen hagyta el Normandiát és Felső-Franciaországot. Garázsban soha nem állt az autó, és bár több mint 5500 éjszakát töltött a szabad ég alatt, karosszériáját jóformán érintetlenül hagyta a korrózió.

Az egymilliomodik kilométert a Peugeot sochaux-i gyári múzeumához időzítette Fabrice Gommé. Itt a modell késői utódjával, a vadonatúj, harmadik generációs Peugeot 308-assal fotózkodott, majd a gyár képviselőitől átvette az autó „születési anyakönyvi kivonatát”: egy hivatalos okiratot, amelyben tanúsítják a gépkocsi gyártási dátumát.

Amikor 2007-ben bementem a helyi Peugeot-kereskedésbe, pontosan tudtam, mit keresek. Egy fiatal, alig használt autót, amelyben a feleségemen és rajtam kívül mind a négy gyerekünk is elfér. A három üléssoros Peugeot 307 SW pont megfelelt a célnak. Rengeteg kutatást végeztem, és tudtam, hogy ez a motor különösen megbízhatónak bizonyult az évek során. Több olyan Peugeot 307-ről is olvastam, amely félmillió kilométert is elment probléma nélkül az 1,6-os dízellel. Reméltem tehát, hogy hosszú élettartamú lesz az autó, de egymillió kilométerről nem is álmodtam volna – mondta el Fabrice Gommé, aki családtagként tekint autójára.