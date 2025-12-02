Napjaink egyik legnagyobb kosaras sztárja, a szlovén Luka Dončić – jelenleg a Los Angeles Lakers játékosa – elképesztően ritka hipersportautóval ünnepli egy korszak végét.

A Bugatti neve évtizedek óta egyet jelent a csúcsteljesítménnyel, amelynek az ereiben hosszú időn át a négy turbóval lélegeztetett W16-os motor pumpálta a vért. Bár a márka új irány felé halad – az új Tourbillon már V16-os hibrid hajtásláncot kapott –, a W16 nem búcsúzott csendben.

Az egyik utolsó modell, amelybe bekerült ez a kultikus erőforrás, a Bugatti W16 Mistral volt: egy lélegzetelállító roadster, amely merész formákkal és a motor 1600 lóerős, legerősebb változatával érkezik. Mindössze 99 darab készül belőle, és a tulajdonosok ultrakiváltságos körét mostantól Luka Dončić is erősíti.

A sztárkosaras nemrég azzal került a címlapokra, hogy a Dallas Maverickstől a Los Angeles Lakers csapatához igazolt, amivel sokakat meglepett, de valahol várható volt, hiszen a Lakersben kosarazni olyan, mint az F1-ben a Ferrarinál versenyezni: a legjobbak előbb-utóbb ott kötnek ki.

Dončić karrierje tele van elképesztő mérföldkövekkel: 19 évesen az Év Újonca volt az NBA-ben, ötszörös All-Star játékos, a 2023–24-es NBA-szezon pontkirálya, és sokak szerint a kosarazás történetének egyik legjobb játékosa.

Nemrég pedig újabb elit klubhoz csatlakozott, amelyhez csak a világ legkülönlegesebb autógyűjtői tartoznak.

A Los Angeles Lakers Instagram-oldalán megjelent videóban Dončić a legendás rappernek, Snoop Doggnak mutatta meg új Bugatti W16 Mistralját.

A W16-os motor legerősebb, 1600 változata került az autóba, amelyet a Chiron Super Sport 300+-ban már megismerhettünk. Az első lámpatestek a Divo és a La Voiture Noire függőlegesen elrendezett stílusát követi, az X alakú zárófények a Bolide hasonló megoldásának merészebb, elegánsabb újraértelmezéseként jelennek meg. A szénszálas elemekben bővelkedő vázszerkezetet 3D nyomtatóval megformált alumínium és titán alkatrészekkel erősítették meg.

453, 91 km/óra végsebességével pedig minden idők leggyorsabb kabriója a Bugatti W16 Mistral World Record Car, tehát Luka Dončić új Bugattija nemcsak státuszszimbólum, hanem egy korszak ikonikus lezárása is: a legendás W16 motor méltó búcsúja.