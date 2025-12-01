Ahogyan az idei hazai toplista is mutatja, sajnálatos módon nagyobb értékek esetén is sűrűn előfordul, hogy a gyorshajtók a megengedett maximális sebesség kétszeresével száguldanak. Gyakoriak a triplázások is, azonban az, hogy valaki négyszer annyival repesszen, mint amit a sebességkorlátozások megengednek, már tényleg rendkívüli.

Vagy annyira mégsem? Spanyolországban az utóbbi néhány hétben két autós is kimerítette az extrém gyorshajtás forgalmát. Október 29-én egy Renault Kangoo sofőrje húzott el 119 km/órás sebességgel a 30-as tábla mellett Guadalajarában – és nem, ezúttal nem Mexikó második legnagyobb városáról, hanem egy spanyol tartományszékhelyről van szó, ami község és város is egyben.

Még matematikusnak sem kell lennünk ahhoz, hogy kiszámoljuk, ez esetben 1, azaz egy km/óra híján a sebességhatár négyszeresével mérte be a traffipax. A furgonos ráadásul egy olyan szakaszon volt ennyire vakmerő, ahol mindkét irányban egysávos az út, és több gyalogátkelő is található. A spanyoloknál 60 km/órát meghaladó mértékű sebességtúllépést egyébként már a Büntető Törvénykönyv szankcionálja, mint közúti biztonsági elleni bűncselekmény – írja az Auto Bild.

November 26-án, vagyis múlt hét szerdán aztán egy fehér Opel Astra vezetője volt rettentően közel ahhoz, hogy beállítsa ezt az értékét, de a nap elején zaragozai rendőrök végül „csak” egy 113 km/órás száguldást örökítettek meg – erről a Car and Driver számolt be.

Nekik lehet, hogy érdemes lenne ellátogatniuk a világ azon két pontjára, ahol nincsenek sebességkorlátok. Hogy melyik az a kettő, a Vezess alábbi cikkéből kiderül: