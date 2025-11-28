Civil szolgálati kocsiból csaptak le a piasecznói közlekedési rendőrök arra a 30 éves férfira, aki sorozatosan figyelmen kívül hagyta a közlekedési szabályokat, többször is nagy sebességgel, rendkívül kockázatos manőverekkel előzgetett más járműveket.

Az egyenruhások rögtön a veszélyes sofőr nyomába eredtek. Az üldözésről készült, fedélzeti kamerás felvétel tanúsága szerint volt, hogy a 30 éves férfi 171-gyel haladt lakott területen, ami több mint a háromszorosa a maximálisan megengedett 50 km/órás értéknek.

Az üldözésről készült videó itt nézhető meg:

Váratlanul érte a hatóságokat is, hogy a megkülönböztető jelzésre megállt a 30 éves férfi. Már a helyszínen elvették volna a jogosítványát, ha lett volna neki, de nem volt. A következményeket azonban így sem ússza meg: felelőtlen vezetésért 8500 zlotyra, azaz csaknem 800 ezer forintra bírságolták meg.

A különböző szabálysértésekkel – köztük a gyalogátkelőknél és kereszteződésekben való előzésekkel, valamint az útburkolati jelek, azokon belül a záróvonalak figyelmen kívül hagyásával – összesen 81 büntetőpontot gyűjtött össze, így az ügye a bíróságon fog folytatódni.

