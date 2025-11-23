Szinte tálcán kínált a sors egy ittas járművezetőt a lengyel hatóságoknak: egy szolgálaton kívüli rendőrnő figyelt fel november 9-én egy Škoda sofőrjére, aki előbb nem adta meg az elsőbbséget, majd cikcakkozva vezetett Żyrardówban.

Megpróbálta megállítani őt, ám erre a škodás gyorsított, és később is hiába előzte meg egy gyalogátkelőnél, olajra lépett. A rendőrnő ezután jelezte az esetet a közlekedési járőröknél, akik egy helyi benzinkútnál megállították a több veszélyes helyzetet is előidéző 38 éves férfit, aki a táblákra sem figyelt és a biztonsági övét sem használta. Megszondáztatták az ukrán sofőrt, akinél több mint kétezrelékes értéket jelzett a műszer.

Az éjszakát ezután a fogdában töltötte, az ügye a bíróságon fog folytatódni. Összesen 80 büntetőpontot gyűjtött a megannyi szabályszegéssel, ezen kívül a jogosítványát azonnal elvették, emellett 12 ezer zlotyra, átszámítva több mint egymillió forintra bírságolták meg. A hatályos előírások értelmében ittas vezetés miatt akár három év börtönbüntetésre is ítélhetik.

Néhány hónappal ezelőtt egy orosz autós is lapot akart húzni tizenkilencre, pedig már nem is lett volna szabad lábon állnia, annyit ivott: