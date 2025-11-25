A rendőrség folyamatosan hangoztatja, hogy a legtöbb baleset ezért történik a hazai utakon, mert túl sok a gyorshajtó. Évek óta ezzel érvelnek, szóval a probléma nincs véka alá rejtve, mégsem történik semmi, ami visszaszorítaná a gyorshajtások számát, ugyanis évről-évre egyre több büntetést szabnak ki ezen szabálytalanságok miatt.

“2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére. Ez rekord, ennyi pénzt még soha nem szabtak ki gyorshajtásra itthon egy év alatt. Szóval a traffipaxok működnek, egyre több van, de úgy tűnik, ez nem veszi el az autósok kedvét attól, hogy alaposan beletapossanak a gázba.

A jelenlegi szankcióknak (pénzbírság + büntetőpont) semmilyen elrettentő ereje nincs, még akkor sem, ha több százezer forintot kell kifizetnie egy autósnak a gyorshajtásért. És van szép számmal ilyen, lássuk a TOP 3 gyorshajtást 2025-ből:

3.- 21-es főút: 191 km/óra (2025.10.09.)

November 9-én délelőtt a 21-es főút 23-as kilométerénél próbálta megdönteni egy autós a gyorshajtási rekordot. Az útszakaszon megengedett 110 km/h helyett 191 km/h sebességgel száguldott. Az egyenruhások azonban nem hagyták, hogy a rekordkísérlet érdemtelenül maradjon. Kompromittáló és igen drága képfelvételt készítettek a száguldásról, ami miatt a gépkocsivezető 210 ezer forint pénzbírságra és egy marék közúti közlekedési előéleti pontra számíthat (6 pontra).

2.- 472-es út: 208 km/óra (2025.11.23.)

Hódmezővásárhelyi rendőrök a 472-es úton mértek be egy autóst, aki 208 km/órás sebességgel közlekedett. Ez nemcsak a szabályok durva megsértése, hanem rendkívül veszélyes is. A sofőr száguldozásának eredménye egy közel 47 .000 forintos bírság lett és jó néhány előéleti pont.

1.- 21-es főút: 214 km/óra (2025.04.08.)

Az aktuális, hazai gyorshajtási rekordert április 8-án délelőtt a 21-es főúton mérték be: emberünk a megengedett 110 helyett 214 km/h-val száguldott. Az egyenruhások a gépjármű vezetőjét ellenőrizték, és a jogsértés miatt a helyszínen 312 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 8 közúti közlekedési előítéleti pontot szabtak ki.