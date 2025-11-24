A legtöbb országban szigorú sebességhatárok szabályozzák a közlekedést, és komoly szankció várja a szabálysértőket, Magyarországon is. Éppen ezért sokak fantáziáját izgatja a kérdés: vajon létezik-e olyan hely a Földön, ahol hivatalosan, közúton, sebességkorlátozás nélkül lehet autózni?

A válasz igen, de ezek a helyek nagyon ritkák: mindössze két olyan van, ahol a törvények valóban lehetővé teszik a száguldást. Lássuk, melyek ezek.

Németország: Autobahn

A világ legismertebb, sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszai Németországban találhatók. Bár sokan még mindig azt hiszik, hogy ha bárhol az országban felhajtunk az Autobahnra, onnantól hajolhat a lemez a gázpedál alatt, a valóság azonban árnyaltabb ennél.

A teljes német pályahálózat durván 70%-án van sebességkorlátozás, különösen a városi szakaszokon, építkezéseknél vagy forgalmas csomópontok közelében.

A fennmaradó szakaszokon azonban valóban korlátozás nélküli a sebesség. Bár a hatóságok ott is azt tanácsolják, hogy a 130 km/h a biztonságos tempó, jogilag nincs felső határ.

Ez teszi az Autobahnt a sebesség szerelmeseinek Mekkájává, ahol a világ legerősebb sportautói gyakran bizonyítják valós tempójukat – legális keretek között. Így tett 2024-ben egy Bugatti Chiron tulajdonosa is, aki több mint 400 km/órával hasított Németországban.

Man: a szabadság szigete

A Nagy-Britanniához tartozó, mégis önálló jogrendszerrel működő Man-sziget az egyetlen európai hely, ahol a lakott területeken kívül csak nagyon kevés helyen van sebességhatár. Ez az egyedülálló szabályozás egyaránt vonzza a motorosokat és sportautósokat. A hétköznapokon persze a hatóságok elvárják a körültekintő vezetést, de a jogszabály valóban lehetővé teszi, hogy a járművezetők itt annyival menjenek, amennyit az adott útviszonyok között biztonságosnak ítélnek meg.

Ezen a szigeten rendezik a világ egyik leghíresebb és legveszélyesebb motorversenyét, a Man TT-t is. Itt tényleg az erőszakos halál leselkedik a versenyzőkre minden kanyarban, akik egy keskeny aszfaltcsíkon, nézőktől, kőfalaktól, házaktól, kerítésektől centikre zúznak el 300 km/órás sebességgel.

Galéria

11 fotó

A verseny 1911 óta íródó történetében minden évben életét vesztette valaki, egyedül az 1982-es év volt kivétel, 2020–2021 között pedig a koronavírus miatt nem rendezték meg a futamot. A Man TT története során több mint 156 versenyző vesztette életét a Snaefell Mountain Course-on hivatalos edzéseken vagy futamokon.