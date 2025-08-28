Minden évben a világ legveszélyesebb motorversenyének ad otthont a Man-sziget. Amióta 1911-ben először megrendezték a TT-t, gyarkolatilag évente van legalább egy halálos áldozata a versenynek. Egyedül 1982-ben ért célba élve minden résztvevő, míg 2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány miatt elmaradt a viadal a 69 kilométeres hosszúságú pályán.

Ennek ismeretében különösen nagy felelőtlenségnek számít átszaladni az utcai pályán úgy, hogy alig néhány másodperccel később már közel 300 km/órás sebességgel száguldanak el a motorok. Óriási szerencséje volt Christopher Crellinnek, aki minderről egyáltalán nem vett tudomást, és rózsaszín ingben, nadrág nélkül kelt át a pályán, majd megállt vitatkozni a pálya széléről bekiabáló nézőkkel. Mivel a jelenetet többen is videóra vették, a hatóságok gyorsan azonosították a férfit – írja a Jalopnik.

Nem is úszta meg következmények nélkül az esetet, főleg úgy, hogy még ittas is volt. Az idei verseny után a bíróság 24 hét szabadságvesztésre ítélte, ami csaknem megfelel a maximálisan kiszabható hat hónapnak. Olcsón megúszta ahhoz képest, hogy egy esetleges ütközést valószínűleg sem ő, sem pedig a versenyző nem élt volna túl – és az sem egy utolsó szempont, hogy magából sem csinált volna hülyét, ha a gyalogoshidat választja.

Aki eddig nem értette, miért életveszélyes a TT, ebből rögtön látni fogja: