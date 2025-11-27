Sokan csak ülünk a pirosnál, dobolunk a kormányon és szidjuk a rendszert, amiért nem enged át. Pedig rengetegszer nem a „buta” lámpa a hibás, hanem mi magunk. Észre sem vesszük, de sokszor rajtunk, a puszta helyezkedésünkön múlik, mikor szabadulunk a kereszteződés fogságából.

A minap épp egy taxis kolléga mutatta be, hogyan kaphatunk hosszú piros jelzést: megállt a kereszteződésben, de jóval a felfestés és az érzékelő előtt. Csak ült és várta a csodát (a zöldet), miközben a rendszer azt hitte, üres a sáv.

Figyeljük a hurokdetektort!

Sajnos az oktatásból ez a fejezet sokszor kimarad. Senki nem mondja el a tanulóknak, hogy a hurokdetektor felett állva várakozzunk a lámpánál, sőt azt sem, hogy egyáltalán mi az a hurokdetektor, és hogy érzékelik a járműveket a kereszteződésben.

Pedig a működési elve papíron egyszerű, gyakorlatilag egy fejre állított fémkeresőről beszélünk. Csak amíg a kincskeresők a föld felett lóbálják a műszert, hogy megtalálják a földbe rejtett fémet, itt a „kincs” (vagyis az autónk hatalmas fémtömege) mozog a földbe süllyesztett tekercs felett.

Az induktív hurokdetektor tehát egy hatalmas kapcsoló, amit a felette áthaladó járművek „megnyomnak”, és ezzel gyakorlatilag jelzik az igényüket, hogy a pirosban állnak és zöldet szeretnének kapni. Városokban az erre a célra a leggyakrabban használt érzékelő az induktív hurokdetektor, ami az érzékelőhurokból, a kiértékelő áramkörből, egy tápegységből és az ezeket összekötő kábelből áll.

Felmerülhet a kérdés, miért is kell mérni a járművek mozgását, miért nem működik a lámpa ciklikusan, mindenkinek ugyanannyi ideig adva a zöldet, hiszen az lenne az igazságos. Nos, a lámpavezérlés is megpróbál demokratikusan működni, vagyis igyekszik arányosan elosztani a zöldeket a különböző irányokban álló, illetve érkező járművek számának függvényében.

Ehhez viszont elengedhetetlen ismernünk a járművek mozgását és számát, amit valahogy mérni kell. Erre szolgálnak a hurokdetektorok.

Persze, ezer más dologtól is függ a lámpaprogram, de egy biztos: érdemes figyelni az aszfaltot. Ha ugyanis nem állunk rá rendesen ezekre a szenzorokra, vagy lustaságból méterekkel előbb állunk meg, a forgalomirányító számítógép egyszerűen levegőnek néz minket.

Így lehet felismerni

Már meglévő út esetén az induktív hurkot úgy telepítik, hogy az aszfaltba vágnak egy négyzet vagy téglalap alakú, 3-10 cm mély, körülbelül 1 cm széles hornyot, és ebbe teszik bele a hurkot, ami gyakorlatilag egy, a horonyban feltekercselt hosszú vezeték.

Többnyire a négyzet alakú horony felső szigeteléséről látható, hol van a hurokdetektor, tehát a forgalmi sáv közepén, általában a helyzetjelző vonal előtt látható egy fényesebb (bitumen) négyzet, amelyiknek az egyik sarkánál van egy kivezetés az út széle felé. Az új út építésekor a hurokdetektor telepítése megoldható az útfelület vágása nélkül is, ez esetben maga a detektor szabad szemmel természetesen nem látható.