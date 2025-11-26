Három év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a 26 éves férfit, aki 2021. december 24-én a Soroksári úton BMW-jével átsodródott a szemből érkezők oldalára és egy Daewoonak ütközött, amit az ütközés ereje a HÉV-sínekre repített.

A vétlen autót vezető 47 éves kétgyermekes édesanya, aki az utolsó karácsonyi ajándékok megvásárlása után épp hazafelé tartott, a helyszínen életét vesztette.

A BMW sofőrje ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásáért indult eljárás. Első fokon ezért is ítélték 2,5 év fogházbüntetésre, azonban az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

A jogerős ítélet szerint a baleset azért következett be, mert az akkor 22 éves sofőr közlekedésre alkalmatlan (teljesen lekopott) nyári gumikkal közlekedett az enyhe ónos eső áztatta úton, karácsonykor.

Terhére rótták továbbá, hogy figyelmen kívül hagyta, hogy a BMW elektronikája már a baleset előtt kormányhibát jelzett – írja a Közlekedésbiztonság. És az sem elhanyagolható tény, hogy a baleset előtt a BMW vezetője a megengedett 70 helyett 90 km/órás sebességre gyorsított.

Ez a tragikus baleset a bizonyíték arra, hogy miért kell téli gumi akkor is, ha nincs havazás.

Ha beköszönt a hideg, a hőmérséklet pedig 5 fok környékére hűl, akkor már drasztikusan nő a téli abroncsok hatékonysága. Ilyen körülmények között nyári gumival 70,5 méteren állunk meg 100 km/óráról, télivel viszont elég 65,7 méter – derül ki egy korábbi tanulmányból, amelyről a Vezess is beszámolt. Szóval már akkor is megéri téli gumit használni, ha nincs hó, nem fagyott le az aszfalt, de esőtől nedves.

Ha pedig jeges vagy havas az út, ott drasztikusan nő a különbség a két abroncs között, nem is kérdés, hogy mennyivel biztonságosabb téli gumit használni ilyen útviszonyok között.

