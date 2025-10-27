Mind tudjuk, hogy a téli hónapok már nem a havazásról szólnak, és a -15, -20 Celsius fokok is igen ritkák, ettől függetlenól a téli abroncsoknak van létjogosultsága, mert nem csak akkor menthetnek meg egy kellemetlen, vagy akár komoly balesettől, ha leesik a hó.

Most már tartósan lehet 7 Celsius fok alatt a hőmérséklet itthon, szóval elérkezett az idő, hogy lassan mindenki lecserélje a nyári gumikat télire. Ha nekünk nem hiszed el, hogy nem reklámfogás a téli gumi, akkor hidd el a szakembereknek. És az is kiderül, hogy nyáron érdemes-e télivel járni.

A fékutakat bemutató ábra szépen megmutatja, hogy száraz aszfalton, jóidőben egy nyári abroncsnak 41 méteres fékútja van, míg a télivel 46 méteren fogunk megállni, 100 km/órás tempóról. Ez természetes, hiszen a téli gumik keveréke lágyabb, így melegben jobban “kenődnek” és lassabban fogunk megállni, mint a nyári, keményebb keverékkel. Hidegebb időben, 5 Celsius-fokos hőmérsékeltnél az olló már zárul, de még mindig mindig rövidebb a fékút nyári gumival, mint télivel (39,5 méter vs. 41,5 méter).

Nedves aszfalton nyáron még mindig jobb, ha nyári gumit használunk, azzal 63,5 méter a fékút, télivel 67 méter. Viszont ha beköszönt a hideg, a hőmérséklet pedig 5 fok környékére hűl, akkor már drasztikusan nő a téli abroncsok hatékonysága. Ilyen körülmények között nyári gumival 70,5 méteren állunk meg 100 km/óráról, télivel viszont elég 65,7 méter.

Szóval már akkor is megéri téli gumit használni, ha nincs hó, nem fagyott le az aszfalt, de esőtől nedves (pontosan ilyen idő köszönt be Magyarországon).

Ha pedig jeges vagy havas az út, ott drasztikusan nő a különbség a két abroncs között, nem is kérdés, hogy mennyivel biztonságosabb téli gumit használni ilyen útviszonyok között. És ezeknél a körülményeknél csupán 30 és 50 km/óráról történt a fékezés.

De miért van mindez?

A téli gumik keveréke lágyabb, így alacsonyabb hőmérsékleten nem keményedik meg annyira, mint a nyári abroncsok (a nyáriak pedig kevésbé lágyulnak el melegben): ez különösen fontos, amikor a külső hőmérséklet 5-7 °C, vagy még alacsonyabb.

A téli abroncsok mintázata is olyan kialakítású, hogy a vízelvezetés hatékonyabb legyen, az aquaplaning (vízen csúszás) és a megcsúszás esélye ezzel párhuzamosan pedig alacsonyabb. A téli gumik futófelületének tagolt mintablokkjaiban kialakított lamellái extra tapadást biztosítanak hó és jég borította utakon.

Mi történik kanyarodás közben nyári gumival téli viszonyok között?

A hideg — és különösen a havas vagy jeges — felületen a nyári gumi keveréke megkeményedik, ezáltal csökken a futófelület és az útfelület közötti megfelelő tapadás.

A csökkent tapadás miatt a jármű kanyarban könnyebben megcsúszik, nem tudja követni a kanyar ívét.

Az ADAC számos tesztjéből kiderült, hogy téli időjárási viszonyok között a fékút több méterrel hosszabb nyári abronccsal, mint télivel — ez különösen vészfékezésnél és kanyarvételnél lehet kritikus.

Megbüntetnek Magyarországon, ha télen nyári gumival járok?

A hatályos magyar törvények szerint az autósokat nem büntethetik pusztán azért, mert az adott évszakhoz nem megfelelő gumiabroncsot használnak. Ez azt jelenti, hogy például nyári gumival közlekedni télen nem minősül szabálysértésnek, de a sérült, szakadt, vagy a minimális profilmélységet el nem érő gumiabroncsok már más megítélés alá esnek, és ezekért akár bírságot is kiszabhatnak.

Azzal viszont mindenképp tisztában kell lennie mindenkinek, hogy ha egy baleset során bebizonyosodik, hogy a nem megfelelő abroncs szerepet játszott az esemény bekövetkeztében, akkor a biztosító ezt igen komolyan fogja mérlegelni.

