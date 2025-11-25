Sok autós nem tudja pontosan, mit kell tenne, amikor zöldről sárgára vált a lámpa mikor oda érnek. Ezzel a kérdéskörrel kereste meg a Vezess szerkesztőségét is olvasónk.

A hatályos KRESZ szerint a sárga jelzés a forgalmi helyzet közelgő változására figyelmeztet. Ilyenkor az útkereszteződésnél – a kijelölt gyalogos átkelőhely, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jelnél, ezek hiányában a fényjelző készülék előtt – meg kell állni.

Van azonban egy kivétel:

ha a jármű már olyan közel van a lámpához, hogy biztonságosan nem lehet megállni, akkor a kereszteződésen át kell menni, a sárga jelzés ellenére is.

A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a „biztonságos megállás” értelmezése sokak számára igencsak relatív, ami nemcsak bosszúságot, hanem balesetveszélyes helyzeteket is okozhat.

Mikor számít valóban veszélyesnek a megállás sárga jelzésnél?

amikor a jármű a sebességéhez képest már túl közel van a jelzőlámpához,

ha a rendelkezésre álló távolság kevesebb, mint a megálláshoz szükséges út,

amikor csak erős, veszélyes vészfékezéssel lehetne megállni,

amikor a hirtelen fékezés miatt fennáll a hátulról érkező jármú ráfutásának veszélye,

vagy amikor az útburkolat csúszóssá, nedvessé válik, és romlik a tapadás.

Sokan automatikusan gyorsítanak, amikor sárgára vált a lámpa, pedig a szabály egyértelmű: a sárga fény nem azt jelenti, hogy “vissza kettő, padló”, hanem megállási kötelezettséget jelez. Csakis akkor szabad tovább haladni, ha a megállás már nem lenne biztonságosan kivitelezhető.

Tudod mi a különbség az alábbi két KRESZ-tábla között?