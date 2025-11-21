A magyar utakon több száz különböző jelzőtáblával találkozhatunk, amelyek többségét nap mint nap látjuk.Vannak azonban köztük olyanok, amelyek nagyon hasonlónak – szinte teljesen egyformának – tűnnek, jelentésük mégis eltér.

Különösen megtévesztőnek bizonyulnak a “kötelező haladási irány”, és az “egyirányú út” jelzőtáblái – csupán alakjukban különböznek, de téves értelmezésük, vagyis összekeverésük súlyos következményekkel járhat.

Ez a két tábla annyira hasonlít egymásra, hogy akadnak vezetők, akik nincsenek tisztában a jelentésükkel. Pedig rendeltetésüket a KRESZ világosan meghatározza.

Egyirányú út, ahová megyek

A négyzet alakú táblán látható, felfelé mutató nyíl a tájékoztató táblák csoportjába tartozik. Fő feladata, hogy jelezze a járművezetőknek: egyirányú úton haladnak, ahol a forgalom kizárólag egy irányban zajlik. Vagyis nem jönnek szembe, kivétel lehet a kerékpáros forgalom, ott, ahol erre kiegészítő tábla engedélyt ad. Érdemes tudni, hogy egy ilyen úton be szabad kanyarodni az úthoz csatlakozó keresztutcákba.

Legfontosabb tudnivalók:

Az egyirányú utcában tilos megfordulni, így ha jó irányból, de tévedésből hajtottunk be, vagy esetleg túlmentünk az úti célunkon, nincs más lehetőség, mint tovább haladunk és szükség esetén teszünk egy kört a több körül.

Tilos a tolatni. A szabály alól csak az jelent kivételt, ha az úttest széléhez vagy a várakozóhelyre történő beálláshoz kell hátramenetet végeznünk, vagyis parkolásnál szabad tolatni.

Az egyirányú forgalmú úton balra kanyarodásnál az úttest bal oldalához kell húzódni. Ilyenkor az ellenirányban kijelölt autóbuszsávot, valamint az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolásnál figyelmen kívül kell hagyni

Haladási irány? Kötelező!

Ezt a táblát formájáról ismerjük fel, szögletes helyett kerek alakú, és az utasítást adó jelzések (kötelező haladási irány) csoportjába tartozik. Azt jelenti, hogy a járművezetőnek egyenesen kell továbbhaladnia a legközelebbi kereszteződésen vagy olyan helyen, ahol lehetőség lenne más irányt választani. Ezt a táblát gyakran alkalmazzák nagy forgalmú helyeken a folyamatos áthaladás biztosítása és a kanyarodás – leggyakrabban a balra kanyarodás – kizárása érdekében.

Néha nem árt frissíteni a tudást

Bár mindkét tábla az egyenes irányú haladással kapcsolatos, jelentésük eltér. Az “egyirányú út” megengedi a balra vagy jobbra kanyarodást, míg a “kötelező haladási irány” szigorúan előírja az egyenes továbbhaladást, kizárva a kanyarodás lehetőségét.

E táblák megkülönböztetése kulcsfontosságú a közlekedés biztonsága és folyamatossága szempontjából. Érdemes figyelni a tábla alakjára és típusára, a mindennapi teendők sűrűjében érdemes egy percet szánni az utakon érvényes szabályok felidézésére, különösen azokra a táblákra, amelyeket könnyű összekeverni.