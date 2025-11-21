A magyar utakon több száz különböző jelzőtáblával találkozhatunk, amelyek többségét nap mint nap látjuk.Vannak azonban köztük olyanok, amelyek nagyon hasonlónak – szinte teljesen egyformának – tűnnek, jelentésük mégis eltér.
Különösen megtévesztőnek bizonyulnak a “kötelező haladási irány”, és az “egyirányú út” jelzőtáblái – csupán alakjukban különböznek, de téves értelmezésük, vagyis összekeverésük súlyos következményekkel járhat.
Ez a két tábla annyira hasonlít egymásra, hogy akadnak vezetők, akik nincsenek tisztában a jelentésükkel. Pedig rendeltetésüket a KRESZ világosan meghatározza.
Egyirányú út, ahová megyek
A négyzet alakú táblán látható, felfelé mutató nyíl a tájékoztató táblák csoportjába tartozik. Fő feladata, hogy jelezze a járművezetőknek: egyirányú úton haladnak, ahol a forgalom kizárólag egy irányban zajlik. Vagyis nem jönnek szembe, kivétel lehet a kerékpáros forgalom, ott, ahol erre kiegészítő tábla engedélyt ad. Érdemes tudni, hogy egy ilyen úton be szabad kanyarodni az úthoz csatlakozó keresztutcákba.
Legfontosabb tudnivalók:
- Az egyirányú utcában tilos megfordulni, így ha jó irányból, de tévedésből hajtottunk be, vagy esetleg túlmentünk az úti célunkon, nincs más lehetőség, mint tovább haladunk és szükség esetén teszünk egy kört a több körül.
- Tilos a tolatni. A szabály alól csak az jelent kivételt, ha az úttest széléhez vagy a várakozóhelyre történő beálláshoz kell hátramenetet végeznünk, vagyis parkolásnál szabad tolatni.
- Az egyirányú forgalmú úton balra kanyarodásnál az úttest bal oldalához kell húzódni. Ilyenkor az ellenirányban kijelölt autóbuszsávot, valamint az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolásnál figyelmen kívül kell hagyni
Haladási irány? Kötelező!
Ezt a táblát formájáról ismerjük fel, szögletes helyett kerek alakú, és az utasítást adó jelzések (kötelező haladási irány) csoportjába tartozik. Azt jelenti, hogy a járművezetőnek egyenesen kell továbbhaladnia a legközelebbi kereszteződésen vagy olyan helyen, ahol lehetőség lenne más irányt választani. Ezt a táblát gyakran alkalmazzák nagy forgalmú helyeken a folyamatos áthaladás biztosítása és a kanyarodás – leggyakrabban a balra kanyarodás – kizárása érdekében.
Néha nem árt frissíteni a tudást
Bár mindkét tábla az egyenes irányú haladással kapcsolatos, jelentésük eltér. Az “egyirányú út” megengedi a balra vagy jobbra kanyarodást, míg a “kötelező haladási irány” szigorúan előírja az egyenes továbbhaladást, kizárva a kanyarodás lehetőségét.
E táblák megkülönböztetése kulcsfontosságú a közlekedés biztonsága és folyamatossága szempontjából. Érdemes figyelni a tábla alakjára és típusára, a mindennapi teendők sűrűjében érdemes egy percet szánni az utakon érvényes szabályok felidézésére, különösen azokra a táblákra, amelyeket könnyű összekeverni.