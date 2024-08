Már korábban beszámoltunk róla, hogy a szabálytalan autósoknak több büntetést kell fizetniük augusztustól. Most pedig itt a hivatalos lista az árváltozásokról, amely július utolsó napján jelent meg a Magyar Közlönyben.

Mutatjuk a főbb tételeket

Korábbi bírság összege (Ft) Új bírság összege (Ft) Különbség (Ft) Biztonsági öv használatának elmulasztása lakott területen belül 13.000 20.000 +7.000 Biztonsági öv használatának elmulasztása lakott területen kívül 19.500 30.000 +10.500 Biztonsági öv használatának elmulasztása autóúton és autópályán 26.000 40.000 +14.000 Áthajtás vasúti átjárón piros jelzés ellenére 78.000 100.000 +22.000 Leállósávban haladás 130.000 156.000 +26.000 Behajtás egyirányú utcába forgalommal szembe 65.000 78.000 +13.000 Engedély nélküli közlekedés természetvédelmi területen 195.000 234.000 +39.000 Engedély nélküli közlekedés fokozottan védett természetvédelmi területen 390.000 468.000 +78.000

A gyorshajtások bírságváltozásaival külön cikkben foglalkoztunk:

Szóval látható, hogy most már a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is igen komoly összeget kér a hátóság, ha rajtakap valakit, és ez az utasokra is vonatkozik, nem csak arra, aki a volán mögött ül. De a többi tétel is jelentős emelést kapott, ahogy az a táblázatból kiderül.

De ha neked ez még mindig nem tétel, és simán bevállalsz egy-egy szabálytalanságot, legalább az tartson vissza, hogy ezek a szabályok azért születtek, hogy biztonságosabb legyen az autózás és mindenki épségben utazhasson. Te is!