Kérdések hosszú sorát veti fel az az eset, ami a napokban történt az egyesült államokbeli Oklahomában, ahol egy markológép túlságosan magasnak bizonyult, és akkora erővel csapódott neki egy felüljárónak, hogy át is szúrta.

A közel 25 tonnás munkagép sofőrjét a helyi beszámolók szerint kisebb sérülésekkel került kórházba, de más nem sérült meg, sőt, még csak másik jármű sem volt érintett a balesetben.

Low Clearance! 🚧 “The South Morrill Rd bridge over US-75 will be closed for an undetermined amount of time. The bridge... Posted by Joplin News First on Wednesday 19 November 2025

Egyelőre nem tudni, meddig marad lezárva a 75-ös számú autópálya érintett szakasza a Caterpillar 323 típusú markoló mélyre szántó próbálkozása után.

Mint a The Drive rámutatott, valószínűleg nem először történt hasonló eset, mindenesetre el lehetne elmélkedni azon, hogy

mekkora sebességgel hajthatott a munkagép, hogy ilyen szinten felszántsa a felüljáró,

mennyire gyenge annak a felüljáró szerkezete,

továbbá hogy milyen erő munkakarja van a Caterpillarnak.

A hetekben Budapesten is baleset főszereplőjévé vált egy markológép, igaz, közel sem ennyire durva kimenetellel: