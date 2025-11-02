Markoló ütközött a 47-as villamos Budapest XI. kerületében a Csonka János téri megálló előtt csütörtökön.

A munkagép nem ért át az útkereszteződésen, mielőtt a lámpa pirosra váltott: a villamos hiába csengetett, a jármű nem tudott gyorsítani, a villamos pedig a vészfékezés ellenére karambolozott vele. Szerencsére személyi sérülés nem történt – írja a 444.

A 17-es, 41-es és 47-es villamosok az Albertfalva kitérő és az Újbuda-központ M megállók között nem közlekedtek, helyettük pótlóbuszok jártak a Móricz Zsigmond körtértől – számolt be róla a BKK.