Bécs adott otthont az első, a korábbi kontinensbajnokságból kinőtt villamosvezető-világbajnokságnak, melyen 25 ország, köztük Magyarország is képviseltette magát. Hazai színekben a BKV villamosvezető-párosa, Schneider Krisztina és Bodnár Ákos indult a szombati megmérettetésen – írta a tarsáság közleménye.

Olyan feladatok vártak a résztvevőkre, mint a sebességtartás, a célfékezés, a precíz járműirányítás és megállás, a tolatás és az oldaltávolság-becslés. A nézők nagy örömére a népszerű villamosbowlingot is megrendezték, aminek keretében egy nagyméretű labdát kellett a villamos elejével megütni úgy, hogy az minél több bábút borítson fel. Új kihívásként ráadásul a villamoscurling is megjelent: a villamos úgy kellett megtolni egy hajtányt, hogy az a kijelölt helyen álljon meg. Az egyes feladatokat pontozással értékelték, a végső sorrend pedig a csapattagok összesített teljesítménye alapján alakult ki.

Schneider és Bodnár kettőse mindegyik feladatban stabil és jó teljesítményt nyújtott, és bár az éremszerzés ezúttal elmaradt,

ennek köszönhetően az előkelő negyedik helyen végeztek az erős mezőnyben.

A villamosvezető-vb az osztrák, azon belül a hazai pályán szereplő bécsi villamosvezetők győzelmét hozta. Mögöttük a lengyelek (Poznan) és a norvégok (Oslo) állhattak még dobogóra.

Schneider Krisztina 16 éve dolgozik a BKV-nál. A háromgyerekes édesanya leggyakrabban a budai járatokon teljesít szolgálatot; a 17-es vonal és a CAF típusú villamos a kedvence. „Nagyon klassz volt az egész nap. Ugyan a dobogót nem sikerült megcsípni, de egy világbajnoki negyedik hely is szép teljesítmény” – mondta a verseny után a rutinos villamosvezető.

A 26 éves Bodnár Ákos négy éve vezet villamost, és a főváros leghosszabb vonala, a 41-es a favorit nála. „Nagyon boldog vagyok, örülök az eredménynek, remek volt a verseny, hatalmas élmény volt itt szerepelni” – értékelte a bécsi szereplésüket.

Már nem először bizonyították a BKV villamosvezetői, hogy a világ élvonalába tartoznak: az első, 2012-es mellett a 2016-os és a 2024-es Európa-bajnokságot is megnyerték – a 2013-ban szerzett ezüstéremmel együtt az első helyet foglalják el az örökranglistán.