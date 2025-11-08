A múlt hétvégén kigyulladt egy Lamborghini Aventador az új-zélandi Aucklandben, miután egy 39 éves sofőr a sikertelen előzési próbálkozása során egy Mini Coopernek, majd egy parkoló autónak is nekiment – írja a Road & Track.

Nagy árat fizetett a sofőr a szerencsétlenül kivitelezett manőverért, ugyanis nem sokkal azután az olasz sportkocsiból baljós lángok csaptak fel. Az incidens egyik szemtanúja attól tartott, hogy fel is robbanhat az autó, ám végül nem történt személyi sérülés.

#nzstuff #auckland #dashcam ♬ original sound - NZstuff @nzstuff A video has emerged showing the urban overtake manoeuvre that led to a crash, and a Lamborghini in flames.⁠ ⁠ The incident occurred on Saturday about 2pm on Remuera Road, Auckland.⁠ ⁠ Dashcam footage from a nearby car shows the black luxury car speeding up and attempting to overtake another vehicle.⁠ ⁠ It clips the car while trying to pass it, causing it to skid and swerve, before crashing into a parked vehicle.⁠ ⁠ A local man, who was driving right behind, captured the incident on his dash cam camera.⁠ ⁠ “He swerved and tried to overtake a Mini Cooper in front of us,” he said.⁠ ⁠ “He hit that car and then his car spun and smashed into a parked car parked in Cotter Ave,” he said.⁠ #nz

A Lamborghini 2011-től 2022-ig gyártotta az Aventadort, amiből ez idő alatt csaknem 12 ezer példány készült, ezzel a bolognai márka egyik legnagyobb példányszámban eladott modelljének számít. A kupé és roadster kivitelben megálmodott típust 6,5 literes V12-es motorral szerelték, aminek teljesítménye már a belépő variáns esetében is 700 lóerő, ami mellé 690 Nm-es nyomaték párosul. Az Aventador 0-ról 100-ra kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 350 km/óra. A palettán a Revuelto váltotta.

Ami az új-zélandi sofőr esetét illeti, az ügye a bíróságon fog folytatódni, ahol veszélyes vezetés miatt kell felelnie a november 14-i tárgyalásán. Az új-zélandi jogszabályok értelmében 4500 új-zélandi dolláros, átszámítva több mint 800 ezer forintos büntetéssel sújthatják, 6 hónapra elvehetik a jogosítványát, de akár 3 hónapra börtönbe is kerülhet.

