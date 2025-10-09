Nem célravezető a hatóságok elől menekülni, ezt a napokban a saját bőrén tapasztalhatta meg egy Corvette tulajdonosa az Egyesült Államokban. A Corvette Blogger beszámolója szerint a férfi 160 km/óránál is gyorsabban ment azok után, hogy meg akarták állítani.

Egy körforgalomban azonban elvesztette az uralmát az autója felett a sofőr, aki így a környező erdőben kötött ki. Ilyen helyzetben nem is könnyű megzabolázni a 2014 és 2019 közötti, hetedik generációs Corvette-et, ugyanis 450 lóerő körüli teljesítményre képes a háromféle 6,2 literes, V8-as motor, amivel kapható volt.

A C7-es Corvette a baleset következtében kigyulladt, és bár a férfi az utasával együtt sértetlenül megúszta az incidenst, hiába próbáltak gyalog elmenekülni, rövidesen elkapták mindkettejüket.

A sofőrnek összesen 20 vádpont miatt kell felelnie, többek között veszélyes vezetés és gyorshajtás miatt, az üggyel a Legfelsőbb Bíróságon fognak foglalkozni. A Corvette-et azonban utolérte a halálos ítélet, ugyanis totálkáros állapotban, rommá égve vadászták ki a fák közül.

