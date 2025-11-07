Szürreális jelenet játszódott le Franciaországban, miután elfogtak egy ittas járművezetőt. A csendőrök október 12-én hajnalban csaptak le egy 25 éves montaubani férfira, aki szemmel láthatóan ittasan ült a volán mögé.

Itt akár véget is érhetett volna a történet, de nem így történt: miközben a csendőrök még az igazoltatással voltak elfoglalva, a fiatal férfi úgy döntött, hogy megpróbál megszökni – írja az Auto News.

Miután az iratait a hatóságoknál hagyta, még arra sem lett volna lehetősége, hogy letagadja a személyazonosságát. A rögtönzött menekülés így azzal végződött, hogy néhány nappal később feladta magát a caussade-i rendőrőrsön.

Ezután beismerő vallomást tett, amiből kiderült, hogy már nem először vezetett ittasan; az igazoltatásnál megtagadta a szondáztatást, sőt, az autóját sem vitte el műszaki vizsgára.

Az igazságszolgáltatás nem kegyelmezett neki: a tíz hónapos szabadságvesztés mellett bevonták a jogosítványát, három hónapra a vezetéstől is eltiltották. Később is csak a 400 eurós – átszámítva 155 ezer forintos – bírság befizetése és az (immáron kötelező) alkoholszondás indításgátló beszerelése után vehet újra részt a forgalomban.

