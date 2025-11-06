Az alábbi közlekedési szituáció elég sűrűn előfordul olyan városokban, ahol külön buszsáv is ki van alakítva. Szóval ha eddig nem tudat elindulhatsz-e a piros jelzés ellenére is, ha felvillan a fehér “BUSZ” lámpa, akkor figyelmesen olvasd el a következő sorokat.

Olvasónk az alábbi kérdéssel fordult hozzánk: “Ha a busz szabad jelzést kap és én is a buszsávban állok, mert jobbra akarok kanyarodni, akkor mehetek, vagy sem?”

A választ pedig a KRESZ egyértelműen meg is adja:

Ha a fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa „BUSZ” feliratú fehér fényjelzést ad – a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül -, az autóbusz-forgalmi sávban közlekedőknek tovább szabad haladni.”

Számos ilyen kereszteződésben már ki is helyezték a táblát, amelyre ki van írva, hogy a “BUSZ” szabad jelzésekor mindenki mehet a buszsávból, aki jobbra akar kanyarodni.

Viszont ha valaki nem jobbra kanyarodik, hanem egyenesen megy tovább a jelzésre – és nem taxi – akkor bizony szabálytalanságot követ el. Nem azért mert áthajt a piroson (hiszen a “BUSZ” lámpa megadja a szabad jelzést), hanem azért, mert nem használhatná a buszsávot.

