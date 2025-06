Csak pár nappal az iskolai szünet kezdete után kezdett csökkenni a forgalom Budapesten, ezért a vártnál nagyobb terhelésre való tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút új intézkedéseket vezetett be – erről a Vezessnek is eljuttatott közleményében számolt be a társaság.

Felfüggesztett felújítás, új buszsávok

Június 30-ától, azaz jövő hét hétfőtől ideiglenesen felfüggesztik a Rákóczi híd Budára vezető oldalán zajló, sávzárással járó munkálatokat. Előreláthatólag július 5-én térhet vissza a forgalomkorlátozás.

Új buszsávot jelölnek ki a Margit hídon és a Gellért rakparton. Ezzel a híd budai hídfőjének felhajtóján az egyik sáv felszabadul a buszok számára, az utóbbi helyszínen pedig a Szabadság híd és a Rudas gyógyfürdő között a villamospályán közlekedhetnek a buszok. Ezzel párhuzamosan a Mechwart ligetnél sárga felfestéssel segítik a buszok ki- és besorolását.

Változik az elsőajtózás is

A BKK a tervezettnél korábban, már június 30-tól bevezeti az elsőajtós felszállási rendet a 105-ös, a 178-as, valamint a 210-es busz vonalán, holott eredetileg július 5-ére tervezték az átállást. Jelenleg a belvárosi szakaszon 20 óra után van érvényben az elsőajtós felszállás.

Június 27-i hatállyal viszont feloldotta az elsőajtós felszállási rendszer alkalmazását a Margit híd és az István körút közötti szakaszon a 9-es, a 26-os, a 91-es, a 191-es és a 291-es járatokon. A változás a nagykörúti villamosok vágányfelújításának idejére lesz érvényben.