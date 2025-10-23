Van egy különleges, jobban mondva inkább ritkán látható tábla néhány hazai jelzőlámpás kereszteződésnél – a táblára a következő van írva: “Felállás a stop-vonalig”. Ha az első autó nem gurul előre a vonalig, akkor simán benne van, hogy az egész sor, akik a zöldre várnak, kimaradnak egy lámpaváltásból (vagy akár többől is).

Ez miért van?

A legtöbb jelzőlámpás kereszteződés jeladós, érzékelők vannak elhelyezve az útburkolat alatt (úgynevezett hurokdetektorok), ott is, ahol ezt nem jelzi a fent említett tábla. Az ilyen helyeken vágás nyomait láthatjuk az aszfalton, ezek alatt vannak az érzékelők. Ezek a detektorok a kocsisor hosszát is érzékelik és a forgalom sűrűségének és irányának megfelelően vezérlik a lámpákat.

Tehát ha valaki nem gurul el a megállást jelző vonalig, később fogsz zöldet kapni, mert a detektor nem érzékeli, hogy áll ott egy jármű.

A forgalomfüggő jelzőlámpáról egy hazai járműoktató készített edukatív videót:

Hogyan működik az érzékelő?

A detektor fő egysége az érzékelőhurok, amelybe váltakozó áramot táplálnak.

Ennek hatására a hurok körül mágneses mező keletkezik.

Amennyiben a hurok fölött fémet tartalmazó jármű (ún. fémes test) halad el, az megváltoztatja (“elhangolja”) az eszköz által létrehozott mágneses mezőt.

Az érzékelőhurokhoz kapcsolt kiértékelő áramkör képes felismerni ezt a változást.

Ezeket az adatokat a hurokdetektor mellett elhelyezett számítógép rögzíti, feldolgozza és ennek megfelelő ütemben váltja a lámpákat.

