Van egy különleges, jobban mondva inkább ritkán látható tábla néhány hazai jelzőlámpás kereszteződésnél – a táblára a következő van írva: “Felállás a stop-vonalig”. Ha az első autó nem gurul előre a vonalig, akkor simán benne van, hogy az egész sor, akik a zöldre várnak, kimaradnak egy lámpaváltásból (vagy akár többől is).
Ez miért van?
A legtöbb jelzőlámpás kereszteződés jeladós, érzékelők vannak elhelyezve az útburkolat alatt (úgynevezett hurokdetektorok), ott is, ahol ezt nem jelzi a fent említett tábla. Az ilyen helyeken vágás nyomait láthatjuk az aszfalton, ezek alatt vannak az érzékelők. Ezek a detektorok a kocsisor hosszát is érzékelik és a forgalom sűrűségének és irányának megfelelően vezérlik a lámpákat.
Tehát ha valaki nem gurul el a megállást jelző vonalig, később fogsz zöldet kapni, mert a detektor nem érzékeli, hogy áll ott egy jármű.
A forgalomfüggő jelzőlámpáról egy hazai járműoktató készített edukatív videót:
Hogyan működik az érzékelő?
- A detektor fő egysége az érzékelőhurok, amelybe váltakozó áramot táplálnak.
- Ennek hatására a hurok körül mágneses mező keletkezik.
- Amennyiben a hurok fölött fémet tartalmazó jármű (ún. fémes test) halad el, az megváltoztatja (“elhangolja”) az eszköz által létrehozott mágneses mezőt.
- Az érzékelőhurokhoz kapcsolt kiértékelő áramkör képes felismerni ezt a változást.
- Ezeket az adatokat a hurokdetektor mellett elhelyezett számítógép rögzíti, feldolgozza és ennek megfelelő ütemben váltja a lámpákat.
Ha kínácsi vagy, hogy mire használják még ezeket a hurokdetektorokat, a Vezess korábbi cikkéből kiderül: