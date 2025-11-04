Ez az egyedülálló projekt a bizonyíték rá, hogy igényes mérnöki munkával zökkenőmentesen be lehet építeni utólag egy modern erőforrást egy régi járműplatformba. Teljes egészében Toyota alkatrészekből épül fel a látványos restomod.

A 3,4 literes dupla turbófeltöltős V6-os benzinmotor (V35A-FTS) a Turbo Trail Cruiserben 394 lóerőt és 649 Nm nyomatékot biztosít, vagyis majdnem két és félszer annyit, mint az FJ60 eredeti, négyliteres, soros hathengeres motorjának 150 lóerős teljesítménye és 284 Nm-es nyomatéka.

Az átalakulás azonban nem csak a nyers erőről szólt. Csendesebb működést, simább járást, kifinomultságot, csökkentett károsanyag-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást kínál a modern turbómotor.

Galéria

7 fotó

Sok hasonló projekttel ellentétben a Turbo Trail Cruisert úgy építették, hogy teljesen úgy nézzen ki a végeredmény, mint ahogy a donor autó 1985-ben kigördült a gyárból Japánban.

Minden alkatrészt úgy fejlesztettek, hogy illeszkedjen anélkül, hogy módosítani kellene a tűzfalat, át kellene helyezni miatta a rögzítési pontokat, vagy megváltoztatni az FJ60 szerkezeti integritását. A Toyota Motorsports Garage csapata új motortartó bakokat tervezett és egy adapterlemezt is készített, hogy az i-FORCE V6-os motort az FJ60 gyári ötfokozatú kézi sebességváltójának harang alakú házához lehessen illeszteni.

Áttervezték a motor olajteknőjét is, hogy passzoljon a régi Land Cruiser létraalvázának kialakításához. Az egyedi, rozsdamentes sportkipufogórendszer pedig agresszív hangot biztosít gyorsításkor – legalábbis a gyártó állítása szerint. Új hőcserélőt is szereltek az eredeti rögzítési pontokra, hogy nagyobb hűtési kapacitást biztosítsanak a V6-osnak.

A modern hajtásláncon túl a klasszikus FJ60-as 3,81 centiméteres emelést, 35 col külső átmérőjű terep gumiabroncsokat, valamint korhű színű fényezést kapott, amelyek a Toyota eredeti, 1986-os Ezüst 147-es árnyalatának PPG reprodukciójával készültek. Csak olyan frissítések kerültek be az ötszemélyes utastérbe, amelyek megőrizték a vintage jelleget, miközben azt a benyomást keltik, hogy ez a terepjáró az elmúlt 40 évet egy garázsban töltötte, büszkén öregedve, mégis makulátlan állapotban.

Láttad már az új Corolla-tanulmányt?