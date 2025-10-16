Egy 19 éves arizonai (USA) fiatalember saját bőrén tapasztalta meg, hogy miért nem érdemes menekülni a rendőrök elől. A Tempe városában történt incidensben egy Chevrolet Corvette Z06-ot terelgető tinédzser 229 km/h-s sebességgel (az adott szakaszon megengedett sebesség négyszeresével) száguldott át éjszaka városon, majd többször is figyelmen kívül hagyta a piros lámpákat és a rendőri jelzéseket.

A fiatal szeptember 9-én este a Mill Avenue hídon hajtott át Tempe Town Lake fölött, miközben a Corvette fedélzeti (Performance Data Recorder) rendszere mindent rögzített. A felvétel tanúsága szerint a sofőr 142 mérföld/órás, vagyis 229 km/h-s tempót ért el.

Az éjszakai menekülés másnap ért véget

Bár először sikerült elmenekülnie egy motorosrendőr elől, néhány óra múlva a hatóságok már felkészültebben vártak rá. A rendőrség már nappal szúrta ki újra a fiatal férfit. Ekkor lépett akcióba a speciális felszereléssel ellátott rendőrautó, amely egy grappler nevű eszköz segítségével “hálózta be” a Corvette-et.

Mi az a grappler?

A grappler egy mechanikus eszköz, amit a rendőrautók első lökhárítójára szerelnek. A két lehajtható kar között egy pánt van kifeszítve, amely a menekülő jármű hátsó kerekét kapja el. Miután a pánt rákap a kerékre, a hátsó tengely gyakorlatilag blokkol, így az autó mozgásképtelenné válik. De inkább nézd meg:

A rendszer biztonságosabb alternatívát kínál a hagyományos üldözésekkel szemben: ahelyett, hogy kockázatos manőverekkel próbálnák megállítani a gyanúsítottat, a grappler szinte azonnal hatástalanítja a járművet. Még egy 5,5 literes, V8-as motorral szerelt, 670 lóerős Corvette ereje sem elég, hogy kiszabadítsa magát a pántok szorításából.

Az arizonai törvények szerint a rendőri felszólítás figyelmen kívül hagyása és a menekülés ötödik fokozatú bűncselekménynek számít, ami akár 1,5 év börtönnel és 150 000 dolláros pénzbírsággal is sújtható (50 millió forint).