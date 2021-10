A Z06 mindig is a Corvette közúti versenyautó-változata volt; a modellvariáns vérvonala egészen 1963-ig vezethető vissza. Ez esetben nem túlzás ez a jelzős szerkezet: a Z06 futóműve nagy vonalakban megegyezik azzal a konstrukcióval, amely a Corvette Racing által fejlesztett C8.R versenyautóban is szolgálatot teljesít. A C8.R a 2020-as évad egyik legeredményesebb versenyautója volt az USA-ban, ami jó referencia a Z06 számára is.

A vadonatúj fejlesztésű, száraz karteres 5.5 V8 szívómotor szintén a motorsportból származik. 680 lóerőt és 623 Nm nyomatékot küld a hátsó tengelyre, legnagyobb fordulatszáma 8600/perc. Ezzel ez a világ valaha épített legerősebb szériagyártású szívó V8-asa.

A Z06 azonban többről szól, mint nyers erőről: nyomtávját 94 mm-rel megtoldották, orrát és farát aerodinamikai szempontokat figyelembe véve dolgozták át. Méretes, állítható hátsó szárnyat kapott, ami főszerepet (de nem egyedülit) játszik abban, hogy 300 km/óránál 327 kilogramm szorítja az aszfalthoz a kocsit.

A kerekek elöl 20, hátul 21 colosak; a gyár soha nem szerelt ekkora kerekeket Corvette-re. Ha szeretnénk, ezeket a felniket karbonszálas kivitelben is rendelhetjük, így összesen 18,6 kilóval csökkentve a rugózatlan tömeget. Az abroncsok egyedi keverékű Michelin Cup 2 R ZP-k, ami az egyedi hangolású futóművel együtt 1,22 g mértékű oldalgyorsulást engedélyez.

A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos, amelynek végáttételét rövidebbre vették, így még dinamikusabban gyorsul az autó – pontos számadatot egyelőre nem közölt a gyár, ahogy a végsebességet sem árulták el.

A vezetői környezet dúskál a szénszálas kompozitokban, de kívül is találunk belőle: a karbon-kerámia fékeket a Brembo szállítja.

A Z06 egyébként nem csak kupéként, de kabrióként is kérhető; a vázszerkezet olyan merev, hogy a futóművet még csak át sem kell hangolni a tetőtlen verzióhoz.