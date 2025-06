Külföldi források beszámolója szerint a tettes egy elektromos rollerrel betörte a szalon egyik ablakát, majd valahogy sikerült megtalálnia a kulcsokat a közel 165 ezer dollárt érő (56 millió forint) Corvette-hez. Ezután – valószínűleg egy akciófilm ihletésére – úgy gondolta, a legegyszerűbb menekülési út a legnagyobb üvegtáblán át vezet.

Nos, a valóság kicsit más mint a mozivászon, a Z06 ugyanis csupán félig jutott át az ablakon (lehet nem volt elég lendület), fennakadt fém ablakpárkányon, és ott is maradt. Az orra a szabadban, a hátsó tengely még a szalonban. A rendőrség perceken belül a helyszínen volt, de az akcióhőst ekkor már egy biztonsági szolgálat emberei feltartóztatták majd átadta az egyenruhásoknak.

A Chevrolet Corvette Z06, amellyel az akció zajlott, nem akármilyen példány: Ultimate Performance csomaggal szerelt, karbon szálas spoilerekkel és belső kiegészítőkkel, valamint állítható magasságú futóművel.

A Z06 mindig is a Corvette közúti versenyautó-változata volt; a modellvariáns vérvonala egészen 1963-ig vezethető vissza. Ez esetben nem túlzás ez a jelzős szerkezet: a Z06 futóműve nagy vonalakban megegyezik azzal a konstrukcióval, amely a Corvette Racing által fejlesztett C8.R versenyautóban is szolgálatot teljesít. A C8.R a 2020-as évad egyik legeredményesebb versenyautója volt az USA-ban, ami jó referencia a Z06 számára is.

Száraz karteres 5,5 literes, V8-as szívómotorja szintén a motorsportból származik. 670 lóerőt és 623 Nm nyomatékot küld a hátsó tengelyre, legnagyobb fordulatszáma 8600/perc. Méretes, állítható hátsó szárnyat kapott, ami főszerepet (de nem egyedülit) játszik abban, hogy 300 km/óránál 327 kilogramm szorítja az aszfalthoz a kocsit.