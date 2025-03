Manapság a bűnözők egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak az autólopáshoz, és sok esetben a tulajdonosok észre sem veszik, hogy veszélyben van a járművük. A legmodernebb távirányítós és kulcsnélküli rendszerek sem nyújtanak tökéletes védelmet – sőt, sok esetben éppen ezek teszik könnyebbé a tolvajok dolgát.

A kulcsnélküli indítással ellátott autók legnagyobb gyengesége, hogy a távirányító folyamatosan sugározza a jelet – ezt használják ki a tolvajok. Egy kütyüvel egyszerűen felerősíthetik a kulcs által sugárzott jelet (például a házban van a kulcs, az autó pedig a kapuban áll), így az autó azt hiszi, hogy a kulcs a közelben van és kinyílik és be is indul, hiszen azt hiszi, hogy a kulcs a sofőrrel együtt „beszállt” az autóba.

A tolvajok ilyenkor két eszközt használnak: az egyik a kulcs közelében van, a másik az autó mellett.

De van megoldás az ilyen trükkös tolvajok ellen:

tároljuk a kulcsot otthon egy Faraday-tokban vagy fém dobozban, amely blokkolja a rádiójelet,

ne hagyjuk a kulcsot az ajtó közelében vagy az ablak mellett, inkább vigyük be mélyebben a házba.

Ha járművünk és kulcsunk nem tudja a kulcsnélküli nyitást és indítást, de távirányítós központi zárja van, a tolvajok ez esetben olyan eszközt használnak, amely rögzíti a távirányító által az autónak küldött egyedi rádiójelet, majd ezt később visszajátssza már nyílik is az autónak. Az ilyen kulcsoknak a jelét akár 100-150 méterről is be lehet mérni, szóval még csak közel sem kell merészkednie a bűnözőknek.

Ennek kivédésre van egy igen olcsó megoldás

Az utóbbi hetekben több külföldi oldalon is olvasható volt, hogy a tulajdonsok, akik féltik az ilyen jellegű lopásoktól autóikat, egyszerűen alufóliába tekerik a slusszkulcsot. Kíváncsiak voltunk, tényleg működik-e ez, szóval kipróbáltuk:

Szóval a kulcsnélküli indítórendszerek kiskaput adnak az autótolvajoknak, de vannak autók, amelyeknél elég egy gombot kétszer megnyomni a tolvajok ellen. Nemrég írt róla a Vezess: