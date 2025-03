Az autók kényelme évről évre fejlődik, és ma már rengeteg olyan extra található meg a használt autókban is, ami 15 éve különlegesség volt. Ilyen például a kulcs nélküli indítási rendszer (Keyless Entry, Keyless Go) elterjedése, ami ma már rengeteg tömegmodellben megtalálható.

Ezek tényleg megkönnyítik az autózást, amikor sietni kell, és nehéz előkaparni a kulcsot. A kulcs nélküli indítással elég ha a sofőr zsebében vagy táskájában ott van a kulcs, és az autó érzékeli a közelségét, így automatikusan nyitható az ajtó, illetve egy gombnyomással indítható a motor.

Kétségtelenül kényelmes, ugyanakkor komoly biztonsági kockázatokat is rejt magában, melyek immár több mint 15 éve ismertek – figyelmeztet az ADAC, a német autóklub legfrissebb jelentésében.

Kényelmes, de veszélyes

Az ADAC tesztjei alapján a legtöbb ilyen rendszerrel felszerelt típus még ma is könnyű préda lehet az autótolvajok számára. A kulcs nélküli megoldásokat ugyanis viszonylag egyszerű technológiával képesek kijátszani a bűnözők. Egy 2021-es tesztjük során a kipróbált 419 autóból csak 27 volt olyan, amit ne tudtak volna elvinni valamilyen módon, ami elég elkeserítő arány.

Az elkövetők tipikus módszere, hogy a házban elhelyezett kulcs rádiójelét erősítik fel, és terjesztik ki egy speciális eszközzel. Ezáltal a kocsi úgy érzékeli, hogy a tulajdonos a közelben van, és engedi nyitni az ajtót, illetve a motor is indíthatóvá válik.

Különösen veszélyeztetettek azok az autósok, akik lakásuk vagy házuk előtt, az utcán parkolnak, nem zárt garázsban, parkolóban. Az ADAC szerint a probléma súlyosságát jól mutatja, hogy évente több ezer kulcs nélküli nyitási móddal felszerelt autót lopnak el csak Németországban.

A gyártóknál van a megoldás kulcsa

Szerencsére már léteznek olyan technológiák, amelyek jelentősen nehezebbé teszik a tolvajok dolgát. Az egyik ilyen megoldás az úgynevezett UWB (Ultra Wide Band) technológia alkalmazása. Ez a rendszer képes mérni a rádiójelek terjedési idejét, pontosan meghatározva, hogy milyen távolságra van a kulcs az autótól. Ha a rendszer gyanúsan nagy távolságot érzékel – például amikor a tolvaj trükközött a rádiójellel –, az autó egyszerűen nem nyitható és nem indítható.

az ADAC felméréséből is látszik, az UWB technológia lehet a jó megoldás hosszú távon is, így ennek terjedése jelentősen csökkentheti majd a kockázatot. Hogy arra mikor lesz technológia, amivel hasonlóan egyszerűen tudják feltörni az autónkat, szintén jó kérdés, de a helyzet biztató a jövőre nézve.

Egy másik, kevésbé hatékony, de szintén hasznos lehetőség, ha mozgásérzékelőket építenek a kulcsba. Ez a rendszer kikapcsolja a Keyless-funkciót, ha a kulcs percek óta mozdulatlan, és csak akkor aktiválódik újra, ha ismét mozgást észlel – például ha a tulajdonos megfogja a kulcsot.

Egyszerű fogásokkal mi is védekezhetünk

Más gyártók a vezetőnek adják meg a lehetőséget a funkció kikapcsolására: a Mercedesnél például elég duplán megnyomni a kulcs zárógombját, ezzel kikapcsolható a Keyless Go funkcióó. Hasonló megoldások léteznek Toyota és Mazda típusok esetében is.

Sajnos nincs egységes autóipari szabvány erre a témakörre, így érdemes alaposan átnyálazni az adott típus kézikönyvét vagy érdeklődni a márkakereskedésben. Néhány modell esetében pedig csak szakszervizben lehetséges a Keyless-funkció végleges kikapcsolása.

További védekezési lehetőség a kulcs „elrejtése”, vagyis jobb minél messzebb tárolni az autótól, ablakoktól, esetleg más módszerrel is leárnyékolható a kulcs által kibocsájtott jel, vannak már külön erre a célra gyártott tokok és táskák is. Fontos azonban, hogy ezek valódi hatását ellenőrizzük saját autónkkal is, mert a sokat ígérő gagyikat ömlesztve áruló webáruházak korában könnyen belefuthatunk egy használhatatlan hamisítványba.