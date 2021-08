Az egyik legjobb kényelmi funkció az egyik leginkább támadható is egyben, ami nem kis kockázatot jelent. Az, hogy már nem kell kivennünk a zsebünkből a kulcsot az autó nyitásához és indításához, sokaknak ma már természetes, hiszen több mint 10 éve szerepel a piacon alacsonyabb kategóriájú modelleknél is. A veszélye elég nagy, a tolvajok hamar rájöttek, hogyan lehet ezekkel a rendszerekkel szerelt autókat könnyen, roncsolás nélkül nagyon hamar ellopni.

Úgy tűnik, ez a veszély még ma is, a legfrissebb fejlesztésű autóknál is fennáll, de már van remény. Az ADAC a tavalyi több mint 230 autó után idén márciusban újabb teszteredményeket adott ki, melyben 419 új, vagy 1-2 éves autón tesztelték a lophatóságot. Szerencsére már vannak olyan fejlesztések, amitől a rádiós kulcsok nehezebben, vagy egyáltalán nem mérhetőek be, így az arány már jobb lett, de a végeredmény így is elég bánatos.

Hogyan működik a kulcs nélküli nyitás?

A hagyományos indítókulcs helyett egy összetettebb, kisfrekvenciás rádiójelet kibocsátó távirányítót kap a tulajdonos az autójához. Ennek kommunikációjához az autóval több modulra is szükség van, főként kisfrekvenciás antennákra az autón kívül és belül is. A csomagérajtókba és az ajtókba is kerül vevőegység, de a műszerfalba is építenek, ami a kulcs nélküli indítást teszi lehetővé.

Nyitáskor a kulcs által kibocsátott rádiójelet fogadja az autó aktuális vevőegysége, attól függ, melyik ajtó kilincsét fogtuk meg, nyomtuk meg rajta a gombot és a karosszéria vezérlőegysége (BCM) és az aktuális elektronikus vezérlőegység aktiválja a funkciót, vagyis reteszeli az adott, vagy összes ajtót és deaktiválja a riasztót. Miután a kulcsok nagy része még mindig folyamatosan bocsátja ki a jelet, azt megszerezni nem nagy feladat és erre hamar rá is jöttek a tolvajok.

Hogyan lehet feltörni egy ilyen autót?

Miután a kulcs által kiadott rádiójelet egy pár tízezer forintos eszközzel be lehet mérni, a tolvajoknak pár nagyon egyszerű lépésre kell csak figyelniük. Ez a feladat ugyanis több emberes, legalább kettő. Egyiküknek a kulcs közelébe kell férkőznie legalább 1,5 méterre, mert csak ekkora a hatósugara. Egy vevőegységgel azonban fel tudja erősíteni a jelet annyira, hogy a társa az autó mellett állva szintén egy adó-vevő egységgel ki tudja nyitni az autót és a legtöbb esetben be is tudja indítani.

Ezzel a megoldással tesztelt most 419 autót az ADAC és a művelet 30-40 másodpercnél nem vett több időt igénybe, ami finoman szólva is elkeserítő, de már jobb az összesített eredmény, mint korábban. Ez pedig abból is adódik, hogy a gyártók kezdenek reagálni erre a nem kis problémára méghozzá észszerű fejlesztésekkel, amikkel, ha nem is akadályozzák meg, de erősen megnehezítik a tolvajok dolgát, és így talán visszaszorítható lesz az autólopás.

UWB technológia

Az egyik megoldás az Ultra Wideband technológia, mely lényegében a wifi és bluetooth technológiákhoz hasonló. Azok alapjául is szolgált, a 2000-es évek elején még katonai célokra fejlesztették, végül a két utóbbi technológia nőtte ki magát belőle. Rövid hatótávolságú vezeték nélküli protokoll, amely alapvetően abban különbözik más technológiáktól, hogy nagyon magas frekvencián működik, és több gigahertz szélességű frekvenciaspektrumot használ. Olyan, mint egy radar, amely folyamatosan pásztázza a szobát, és a lézersugárhoz hasonlóan pontosan feltérképezi az ott található objektumokat.

Valós idejű helymeghatározást tesz lehetővé és az energiafelhasználása is nagyon alacsony, a technológia mérete is egészen pici így már több telefongyártó is alkalmazza a készülékeiben, az autóiparban viszont csak most kezd el terjedni. Nagy előnye, hogy az extra széles frekvenciatartományban szórt több milliárd jelet befogni sokkal nehezebb, mint az eddig használt rádiójelet és az ezzel felszerelt autók idén egytől-egyig jól vizsgáztak, vagyis se kinyitni, se beindítani nem lehetett őket. A Volkswagen és a Jaguar Land Rover már alkalmazza az UWB-t, itt az ADAC listája azokról a modellekről, amiket nem tudtak kinyitni sem.

A lophatatlan modellek listája:

Modell Évjárat Technológia Audi A3 2020/07 UWB Jaguar E-Pace 2018/09 UWB Jaguar I-Pace 2018/04 UWB Land Rover Discovery 2018/03 UWB Range Rover 2018/02 UWB Range Rover 2019/05 UWB Seat Leon 2020/02 UWB Skoda Octavia 2018/08 UWB Skoda Octavia 2018/09 UWB VW Golf 8 2019/11 UWB VW Golf 8 2020/07 UWB VW Golf 8 Variant 2020/10 UWB VW ID.3 2020/07 UWB

Két további autóval nem jutottak előrébb, az Audi A5 g-tron UWB nélküli, mégsem tudták kinyitni, a Renault Captur pedig reagált a nyitásra, de beindítani már nem tudták. Így a 419 autóból csak 27 volt olyan, amit ne tudtak volna elvinni valamilyen módon, ami arány még így is elkeserítő.

Mozgásérzékelő a másik megoldás

Több gyártó a gyorsabb átállás és a biztonság fejlesztése érdekében mozgásérzékelővel szerelte fel a kulcsokat. Ebben az esetben a hagyományos rövidtávú rádiófrekvencia sugárzása megmarad, de csak akkor szórja az adatot, ha a kulcs mozgásban van, vagyis a zsebünkben, táskánkban tartva sétálunk vele. Ha ilyenkor sétál mellettünk a tolvaj, be tudja mérni a kulcs jelét, az autó nyitható és indítható is.

Ez abban az esetben jelent megoldást, ha a kulcs pihen a lakásunkban, jelet nem ad, így éjszaka nem tudják ellopni az autót a saját kulcsának rádiófrekvenciájával. Félmegoldás, de egy jelentős kockázatfaktort ki tud iktatni. Egyedül a BMW kommentálta az ADAC tesztjét, miszerint a márka kulcsai 2018 óta maguktól lekapcsolják a rádiójelet, ha az autó 2 percnél tovább parkol, de újra aktiválja, ha közelítünk az autóhoz a kulccsal. Ebben az esetben a sétálás közbeni rádiójel lopás is megoldott, ugyanakkor a BMW is alkalmazza már a mozgásérzékelős kulcsokat.

Javul a helyzet

Több modell esetében is jobb eredményeket mutatott az ADAC felmérése. Miután több gyártó is elkezdte felszerelni a kulcsokat a mozgásérzékelővel, sokkal nehezebb helyzetbe kerültek a tolvajok. Ilyen szempontból jól szerepelt több BMW modell, Porschék, Toyoták és Volvók is, de minden esetben vagy ki tudták nyitni az autót, vagy beindítani, a legtöbbnél pedig mindkettő működött, amint megszerezték a rádiójelet.

Ezeknél a modelleknél javult a biztonság mozgásérzékelővel:

Modell Évjárat Audi A4 Avant 2019/08 BMW 520d 2018/07 BMW i3 2014/09 BMW M5 2019/02 BMW X1 2019/08 BMW X4 xDrive30i 2018/05 BMW X5 30d 2018/10 BMW Z4 M40i 2019/01 Ford Focus 2019/09 Infiniti Q30 2016/04 Kia Xceed 2020/03 Mazda2 2018/05 Mercedes-Benz B250e 2019/08 Opel Corsa-e 2020/09 Opel Grandland X Hybrid 2020/05 Porsche Macan 2019/11 Porsche Taycan 2020/04 Seat Ateca 2020/08 Subaru Impreza 2020/05 Toyota RAV4 2020/08 Toyota Yaris Hybrid 2020/09 Volkswagen Tiguan 2020/09 Volvo V90 Cross Country 2020/07 Volvo XC40 2020/01 Volvo XC60 T5 2017/11

Miután ma már nagyon sok gyártónál alapáron jár a kulcs nélküli indítás (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Jaguar, Land Rover…) és sok esetben még a nyitás is, jogosan merülhet fel a kérdés: mit tehetünk a lopásgátlásért? Ha ezt a kénylemi funkciót választottuk az autónkhoz, akkor az egyetlen hatékony megoldás nem igazán fog tetszeni.

Ahhoz, hogy ezeket a kulcsokat ne lehessen bemérni, le kell árnyékolnunk őket. Erre rengeteg kiegészítő gyártó felkészült már és árulnak olan tasakokat, táskákat, tokokat, amikben fém szálak, fém bélés akadályozza meg a rádió hullámok ki és bejutását, ez a klaszsikus Faraday kalitka elv.

Hátránya, hogy pont attól a kényelemtől fosztjuk meg magunkat, amire ez a technológia jó, hogy ne kelljen a kulcs után kutatni, kivenni a zsebből, majd visszatenni. Értelemszerűen így a láblendítéses motoros csomagtérnyitás sem működik.

Mint az az ADAC felméréséből is látszik, az UWB technológia lehet a jó megoldás hosszú távon is, így ennek terjedése jelentősen csökkentheti majd a kockázatot. Hogy arra mikor lesz technológia, amivel hasonlóan egyszerűen tudják feltörni az autónkat, szintén jó kérdés, de a helyzet biztató a jövőre nézve.

Az ADAC idén februárban végzett tesztjének részletes eredményeit ezen a linken megtalálják.