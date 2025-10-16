Ez a bűntett már túlment egy határon. Ez már nem az a jópofa Need for Speed vagy Halálos iramban szint, amin jót nevetünk és tovább lapozunk. Az AMTS-en még a parkoló lehátsó szegletébe sem engednék be.

Szerencsétlen első generációs Skoda Octaviára mindenféle fröccsöntött katrancot feldobáltak, ráadásul igénytelenül. A fotók egyébként Szlovákiában készültek, legalábbis olvasónk ezt állítja, akitől a képeket kaptuk.

Az első generációs Škoda Octavia 1996 novemberében mutatkozott be és 2010-ig gyártották. Nevét az eredeti 1959 és 1971 között gyártott modellről kapta. Az RS volt a legerősebb változat: az 1,8 literes, soros négyhengeres, turbófeltöltésű motor 180 lóerőt teljesített. Az alapváltozat az 1,6 literes, 75 lóerős benzines volt, az alap dízel pedig az 1,9 literes, 90 lóerős SDI.

