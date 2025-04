Immár harmadik éve médiatámogatója a Vezess az Autó, motor és tuning show-nak (AMTS), így 2025-ben is ott voltunk az eseményen. Pihenősarkunk nemcsak kényelmes babzsákokkal várta a látogatókat, de nálunk volt kiállítva a show nyereményautója is, egy fullosan átalakított Ford Mustang GT, amiről több ízben beszámoltunk már nektek.

Több újdonsággal is készültünk az idei évre, így értékes nyereményekért zajlott nálunk szimulátorbajnokság, illetve meghirdettük a Vezess Tuning Awardsot, amelyben a legjobb átalakított autókat kerestük. Két kategóriában, amatőr és profi, lehetett pályázni, közel százan jelentkeztek. A zsűrink kiválasztotta a legjobbakat, majd megnéztük azokat a helyszínen, és a győzelemre esélyesekkel személyesen is beszélgettünk. Nem volt könnyű dolgunk, mert szinte bármelyik autó elvihette volna díjainkat, annyi ötletes, stílusos átalakítás volt. Természetesen mi magunk is vitatkoztunk azon, hogy melyek is a legjobbak.

Lássuk a két autót, amelyek építői megnyerték a Vezess „trófeáit” és az ezzel együtt járó elegáns Bigotti Milano karórákat és a Driving Camp tanpálya haladó vezetéstechnikai tréningjeit.

Profi kategória győztes: Alfa Romeo 159 – Söre Ádám

A tulajdonos és Alfája 9 éve vannak együtt jóban-rosszban. Kezdetben csupán külföldi munkába járáshoz használta, de aztán szép lassan alakult az autó. Először csak ültetőrugókat kapott, aztán nagyobb felniket, ezeket sikerült KPM-vizsgán is beíratni a forgalmiba, és utána jött a komolyabb meló, nem volt visszaút.

Két éve szedték szét nullára a nagy átalakítás előtt, három autót bontottak el, amelynek az elemeit felhasználták a képeken látható 159-hez. A teljes futómű kompletten átkerült egy rozsdamentes modellből. A hátsó híd az olasz zászló színeit kapta, azon kívül minden fehér és aranyszínű. Korábban az eredeti fényezést ködöléssel javították, de amikor összeállt az autó, teljesen újrafestették, megtartva ezt – a modellnél – ritka színt.

Teljesen egyedi, 3D nyomtatással készült diffúzor került a hátsó lökhárító alá, míg a csomagtartófedélen kis kacsafarok szárny díszeleg. Ezzel párhuzamosan az első lökhárító dupla koptatóval gazdagodott.

Aztán kapott egy teljesen egyedi airride rendszert és vezérlést, mert ehhez a modellhez nem lehet kapni „boltit”, így aztán az eredeti futómű átalakításával oldották meg az ültetést.

A legnagyobb dobás nyilvánvalóan az egyedi kerékgarnitúra, ebből nem fog szembejönni egy másik autón. Ádám 3D-ben elkészített tervei alapján alumíniumtömbből marták ki a középrészt, amelyhez az inspirációt a Ferrari 348 gyári felnije adta, majd ezt összeszerelték egy meglévő peremmel. Nagyon ütős!

Hihetnénk akár gyárinak is az utasteret, olyan jól hozza az alfás hangulatot, de számos részlet itt is teljesen egyedi. A tulajdonos egyben fejtámlás üléseket szeretett volna, az Alfa Romeo Brera ülései viszont nem fértek el, így ismét kézműves megoldásra volt szükség. Emberünk a 159 eredeti üléseit elvágta, majd új vázat hegesztett, amely kiadta a formát, kicsit kagylósították, majd az egészet bebőrözték. A borításhoz Olaszországból hozattak megfelelő minőségű bőrt, amelyet klasszikus autókra jellemző designnal használtak fel az üléseken. A fejtámlákba pedig a Quadrifoglio, azaz négylevelű lóhere is bekerült, tisztelegve az Alfa Romeo hagyományai előtt.

Az említett többi 159-esből számos utastéri elemet átemeltek, hogy karcmentes legyen a belső. Míg az ajtókárpitok egy részét és a kalaptartót is újra kellett alkotni, mert rossz állapotban voltak. Utóbbi üvegszálból készült el, majd megkapta ugyanazt a bőrt, mint az ülés, illetve két szíjjal is díszítették.

Bella macchina!

Amatőr kategória győztese: Polski Fiat 126P – Kálmán Tamás és Róbert

Cuki kis autónak tűnik ez az apró kékség, de annál sokkal több van itt. Az autó építői igazi „Kispolszki”-fanatikusok, nem ez az első 126-os modelljük. Első Kispolszkijukat nem is közútra, hanem csak házi örömködésre vették. Ezt az autót eredetileg az idősebb testvér, Róbert használta, ám egy szerencsétlen balesetben súlyosan megsérült a kocsi. Bár elsőre úgy tűnt, vége a kis Fiatnak, de feltámasztották. Ekkor került Tamáshoz, miközben Róbert egy másik OT-s Kispolszkit használt.

Két évig épült, szépült, de mindig egy kicsit alakítanak rajta, a felnik például egy hónapja kerültek fel rá. Ez az autó már a későbbi gyártásból származik, de a modernebb kivitel számos részletét a klasszikusabb változathoz alakították vissza. Így fekete műanyag lökhárítók helyett krómozott ütközők vannak rajta, de az ablaktörlők és a visszapillantók is fényesek. Persze a modern dolgok sem hiányoznak, hiszen LED-es lámpái vannak, az elsőket eredetileg JEEP számára tervezték.

A jobb kiállást engedélyezett ültetőrugókkal oldották meg hátul, előre pedig új laprugókat kovácsoltattak. Újrakárpitozták a belsejét, sportülések, illetve műbizonylattal rendelkező Abarth sportkormány került bele, de lecserélték a műszerfalat is, amely egy különösen ritka Elegant kivitelből került át. A komfortot utólagos ülésfűtés és mélynyomóval szerelt hifi fokozza.

Nemcsak sportosabbnak néz ki, mint a gyári változatok, de gyorsabb is azoknál, nagyjából 20 százalékkal erősebb, mint a gyári 23-26 lóerős modellek. Ehhez az eredeti kéthengeres blokk Abarth-kiegészítőket kapott, így a karburátorban nagyobb fúvóka van, de bordázott alumínium olajhűtővel gazdagodott, könnyített a lendkerék, nyitottabb a kipufogó, illetve a hengerfejből is lemartak, hogy javuljon a kompresszió. Bár az autó továbbra is léghűtéses, a későbbi vízhűtéses modell váltóját szerelték rá.

Manapság leginkább rendezvényekre használják, illetve mini klubjukat promótálják vele, hiszen az említett két Kispolák mellett Róbert barátnőjének is beszereztek egyet. Természetesen csajos színben.

Mindkét nyertesünk esetében az a legszebb a történetükben, hogy amit csak lehetett, a srácok maguk építettek át az autóikon. Olyan szenvedéllyel meséltek autójukról, amellyel mi magunk is fordulunk az autók felé. Még egyszer gratulálunk a két győztesnek és köszönjük minden résztvevőnek a nevezést! Találkozzunk jövőre is az AMTS-en!

