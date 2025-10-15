Ki ne ismerné azt a pillanatot, amikor a műszerfalon a mutató már rég a piros zónában táncol, és minden percben reménykedünk, elérjük a következő benzinkutat? Akár figyelmetlenségből, akár pénz szűke miatt történik, az üzemanyagtartály kiürülése nemcsak kellemetlen, de autónak is komoly károkat okozhat.

Az üzemanyag nemcsak hajt, hűt is

A benzin szerepe nem merül ki abban, hogy az égéshez szükséges energiát biztosítja. Fontos hűtő- és kenőanyagként is szolgál bizonyos alkatrészek számára – például az üzemanyag-szivattyú számára, amely a tankból juttatja el a benzint a motorhoz. Ha a szint túl alacsony, a szivattyú elkezdhet levegőt szívni az üzemanyag helyett, ami túlmelegedést és károsodást okozhat.

Az idősebb autók esetében lehet különösen veszélyes a majdnem üres tank, ugyanis a tank alján az évek alatt lerakódások, üledékek gyűlhetnek össze, amelyek normál esetben nem mozdulnak meg.

Amikor viszont a szivattyú már a maradék benzint próbálja felszippantani, ezeket a szennyeződéseket is felkavarja, ami eltömítheti a szűrőt vagy az üzemanyag-ellátó rendszert.

Drága tanulópénz

Az üzemanyag kiürülése nem csupán a szivattyúnak árthat. A modern motorokvezérlések és a működésük során folyamatosan szabályozzák a levegő–üzemanyag arányt. Ha a benzin elfogy, a hengerek nem kapnak elég üzemanyagot, és az égés megszakad, ez az úgynevezett gyújtáskimaradás. A kimaradások miatt a motor egyenetlenül jár, rángathat, és idővel kopogás is kialakulhat.

Ez akkor történik, amikor az égéstérben a nyomáshullámok rossz ütemben találkoznak, ami belső mechanikai károsodást okoz. A folyamatos kopogás hosszú távon a motor végét jelentheti.

Ha mindez nem lenne elég, a gyújtáskimaradás miatt a kevés megmaradt üzemanyag elégés nélkül juthat el a katalizátorhoz, ami a kipufogógázt tisztítja. Az üzemanyag a katalizátort túlmelegítheti, sőt akár tönkre is teheti, ennek a következménye pedig egy több százezer forintos javítás is lehet.

Ne várd meg, míg világítani kezd

A legtöbb autóban a tartaléküzemmód (amikor már világít a lámpa, hogy tankolni kellene) körülbelül 50-80 kilométert enged még megtenni, de ez nem azt jelenti, hogy addig kell húzni. A gyakori “szinte üresen járás” fokozatosan rövidítheti az üzemanyagrendszer élettartamát, és nő az esélye a meghibásodásoknak.

Szóval ha a mutató a piros zónába ér, ne halogasd a tankolást. Egy néhány perces kitérő sokkal olcsóbb, mint egy új szivattyú, motorjavítás vagy katalizátorcsere.