Sokak számára még a mai napig placebo a prémium üzemanyag, pláne a 100-as benzin. Hétköznapi autóknál azonban senki ne várja, hogy vadászgépként fognak megindulni, ha teletöltjük prémiummal.

Az üzemanyagok, amelyek a szabványosnál magasabb oktán– illetve cetánszámmal és speciális adalékkal készülnek, a gyártók szerint számos előnyt kínálnak:

Ezek a benzin- és gázolajfajták tisztább és hatékonyabb égést, kevesebb lerakódást, hosszabb motorélettartamot, alacsonyabb fogyasztást, finomabb járást és akár nagyobb teljesítményt ígérnek.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy egy olyan motor, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy 95-ös benzinnel működjön, nem képes automatikusan kihasználni a kompresszióviszony növelésére a magasabb oktánszámtól javuló kopogástűrést, nem fog átállni a vezérlés.

Egy korábbi videónkban ezt részletesen átbeszéltük:

A prémium üzemanyagokban található jobb minőségű adalékok hatását viszont érezheti a tulajdonos – például a tisztább égéstérben enyhén javulhat a teljesítmény vagy egyenletesebbé válhat a működés.

Hogy mindez megéri-e a felárat, az már egyéni döntés, hiszen a különbség sok esetben minimális, sőt, időnként a mérési hibahatáron belül marad.