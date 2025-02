Benzint tankolva a minőséget sok autós fejében az oktánszám jelöli. A magasabb érték a jobb! Ha törődni akarunk az autónkkal, akkor a „jobbikból” tankolunk, és a 95-ös az alap, jó ideje nincs is már más Európa kútjain.

Ezért furcsa látni az Egyesült Államok üzemanyagtöltő állomásain a számokat. 87-89-92 olvashatjuk a számokat! Ennyivel alacsonyabb az oktánszám odaát? Vajon a nagy V8-asok jobban tűrik az „ócskább” benzint?

Nos, a feltételezés miszerint alacsonyabb minőségű az amerikai üzemanyag alapvetően fals. De nézzük miről is van szó pontosan.

Az oktánszám kompressziótűrés, a benzin nyomástűrésére, illetve öngyulladására vonatkozó mérőszám. Elvileg nemzetközileg egységes érték, a benzinkutak töltőoszlopain fel van tüntetve a benzin oktánszáma.

Csakhogy mint szinte minden mértékegységet nézve, ez sem teljesen azonos módon van meghatározva az Egyesült Államokban. A mérföld hazájában más módszert használva számítják az oktánszámot. Így az amerikai üzemanyag alacsonyabb besorolásúnak tűnik, de a valóságban nagyjából ugyanazt tudják, mint európai megfelelőik.

Másképp számolnak!

Az Egyesült Államokban a kísérleti oktánszám (RON) és a motoroktánszám (MON) átlagát adják meg, míg Európában csak a RON-értéket adják meg, ami magasabb számot ad, mint a MON-érték.

RON: A világon legáltalánosabban elterjedt oktánszám mérési eljárás. Ellenőrzött körülmények között 65,6 °C hőmérsékletű üzemanyagot fecskendeznek be egy 600 fordulat/perc fordulatszámmal járó nagy teljesítményű egyhengeres tesztmotorba, és így nézik a kompressziótűrését.

MON: A mai modern, illetve a repülésben használt motorokban jellemzőbb viszonyok tesztelésére találták ki a motoroktánszám mérését. A különbség az, hogy a befecskendezett előmelegített üzemanyag hőmérséklete magasabb, 148,9 °C (300 °F), valamint a tesztmotor fordulata is másfélszerese a kísérleti oktánszámmérésnél használtnak, 900 fordulat percenként. A mérési módszerből adódóan a motoroktánszám (mintegy tíz egységgel) kisebb a kísérleti oktánszámnál.

Vagyis az Egyesült Államokban és Kanadában más a képlet, a számot a magyar szakirodalomban ritkán használt „kopogásgátló index (anti-knock index -AKI)” határozza meg. A kútoszlopra írt 87 oktán valójában 91-nek, a 89 inkább 93-94-nek, a 91 pedig nagyjából a 98-asnak felel meg

Vagyis a válasz népmesébe illő, hoztam is meg nem is. Valóban lehet kapni némileg alacsonyabb oktánszámú üzemanyagot odaát, de a skála színesebb, mindenol lehet az európai értékeknek megfelelő benzint is kapni.