Egy nyári kerti parti után bérelt elektromos rollerrel indult haza egy szegedi fiatal, ám útja nem tartott sokáig: a belvárosban megállították a rendőrök és előkerült a szonda.

A férfi véralkoholszintje meghaladta a bűncselekményi határértéket.

A gyorsított eljárás során 120 ezer forintos pénzbírságot kapott, valamint fél évre eltiltották a járművezetéstől – derült ki az RTL Híradó beszámolójából.

 

Az eset jól mutatja, hogy az elektromos rollereket ugyanolyan komolyan veszik az egyenruhások, mint bármilyen más közlekedési eszközt, és ittasan nem lehet ráállni következmény nélkül.

A közösségi rollerek kényelmes megoldást kínálnak a városi közlekedésre, de felelősség nélkül könnyen veszélyforrássá válhatnak. Egy esti mulatság után talán csábító a gyors hazajutás, mégis érdemes elgondolkodni: megéri-e a pillanatnyi kényelem a jogosítványunk elvesztését, vagy akár valaki más testi épségét veszélyeztetni.

