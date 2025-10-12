Egy nyári kerti parti után bérelt elektromos rollerrel indult haza egy szegedi fiatal, ám útja nem tartott sokáig: a belvárosban megállították a rendőrök és előkerült a szonda.

A férfi véralkoholszintje meghaladta a bűncselekményi határértéket.

A gyorsított eljárás során 120 ezer forintos pénzbírságot kapott, valamint fél évre eltiltották a járművezetéstől – derült ki az RTL Híradó beszámolójából.

Az eset jól mutatja, hogy az elektromos rollereket ugyanolyan komolyan veszik az egyenruhások, mint bármilyen más közlekedési eszközt, és ittasan nem lehet ráállni következmény nélkül.