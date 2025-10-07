A húszas éveiben lévő férfi egy szombathelyi gyorsétterem parkolójában éjszaka ittasan e-rollerezett. A férfi indulás után nem vett észre egy előtte lévő akadályt, annak nekiütközve a járdára zuhant. A balesetben a férfi súlyosan megsérült.

Nem elég a sérülés, van még más is: a férfi megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, amely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Az elektromos roller márpedig járműnek minősül, ennek megfelelő következményekkel.

Az ügyészség ittas járművezetés miatt emelt vádat a férfi ellen, pénzbüntetést és közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.