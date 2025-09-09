Egy-egy ügyeletben 5-6 gyerek is érkezett e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel, minden ötödik eset fejsérülés volt. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyerek szorult sürgősségi ellátásra.

Az e-rollerek használatából származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő balesetek száma is hazánkban.

A fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is. Előfordultak súlyosabb esetek is: a kórházban belső sérüléseket ‒ például lépsérülést, hasi traumát ‒ is kezelni kellett.

Az esetek 5,5 százaléka műtéti beavatkozást igényelt, a többség közepesen vagy enyhén súlyos volt, de minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes. A kórház szerint a balesetek többsége megfelelő védőfelszereléssel ‒ különösen sisak használatával ‒ elkerülhető lett volna.

A Bethesda Gyermekkórház nyomatékosan arra kéri a szülőket: bukósisak mindig legyen a gyerekeken!