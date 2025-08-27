Augusztus 24-én, 23 óra körül Kaposváron több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá, és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollerjüket, mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával.

A helyszínre érkező rendőröknek azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

A balesetet szenvedett 13 éves lányt – aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel, és bukósisakot sem viselt – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Kacsázott az úton, majd arccal előre bukott hatalmasat egy részegen rollerező férfi Siófokon – erről az esetről is videó készült. A balesetben férfi súlyosan megsérült, ellene ittas járművezetés miatt eljárást is indítottak.

„Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. Pedig csak 25-tel mentem, nagy kerekű rollerrel.” Jótanács egy sérülttől: