Kigyulladt Kínában a Changan, a Huawei és a CATL közös elektromos szedánja, az Avatr 06. jelentések szerint a kocsit 2025. augusztus végén vették, és alig másfél hónap alatt alig több mint 1000 km-t tettek meg vele. – írta a CarNewsChina.

A tűz hét környező autót is megrongált, köztük egy Audit, egy BMW-t, egy Mazdát és egy Aiont. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

A tulajdonos a helyi médiának elmondta, hogy a járművet 2025. augusztus 28-án vásárolta. Másfél hónap alatt a kilométerszámláló mindössze 1066 km-t mutatott. A tulajdonos szerint az Avatr alkalmazása jelezte, hogy a tűz előtt az autó belső hőmérséklete elérte a 76,4 Celsius-fokot. A füst először az anyósülés felől kezdett felszállni.

Chinese EVs keep bursting into flames — this time setting nearby cars in the parking lot on fire. pic.twitter.com/DgJdYUgXHd — Spotlight on China (@spotlightoncn) October 7, 2025

A tulajdonos megemlítette, hogy a gyártó már felvette vele a kapcsolatot, és megígérték, hogy megfelelően kezelik az ügyet. Az Avatr 06 modell 2025. április 19-én jelent meg a kínai piacon. Ez az első ismert tűzesete. Fontos megjegyezni, hogy a tisztán elektromos Avatr 06 egy CATL gyártmányú, 72,88 kWh-s Shenxing LFP akkumulátort használ, nagyfeszültségű 800V-os rendszerrel és kiterjesztett túláramvédelemmel.

Jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a tüzet az autó akkumulátora okozta volna. Egyes vélemények szerint valamilyen utastérben hagyott eszköz okozhatta a tüzet.

Miért nehéz az elektromos autót eloltani?

A lítiumion-akkumulátorral ellátott autóknál a legnagyobb problémát az jelenti, hogyha kigyullad a jármű és az akkumulátort hosszú időn át erős hőhatás, lánghatás vagy mechanikai behatás éri, akkor olyan nemkívánatos kémiai folyamat indul meg a belsejében, ami az akkumulátor folyamatos melegedéséhez, majd kigyulladásához vezethet. Ha ég a lítiumion-akkumulátor, akkor akár méteres szúróláng is keletkezhet, többek között ezért is érdemes minél távolabb kerülni tőle.

Különösen problémás a lítiumion-akkumulátorok oltása, hiszen az égésénél mérgező, sőt, éghető gázok és oxigén is keletkezik. Tűzoltási megoldás szokott lenni az oltótakaró használata ‒ tudjuk a tűzvédelmi oktatásról, hogy a tűzhöz éghető anyag, megfelelő hőmérséklet és oxigén kell ‒, a tűzoltó takarót az égő járműre borítják, ami így elzárja a tüzet az oxigéntől, így a tűz elalszik.

Elektromos járműveknél ez csak részben alkalmazható, mert a lítiumion-akkumulátor égése oxigén jelenléte nélkül is végbemegy, hiszen termel magának éghető gázt és oxigént is a kémiai folyamatok során. Ennek ellenére ezeknél a tűzeseteknél is alkalmazható a tűzoltó takaró, de inkább a tűz elterjedésének megakadályozására, nem az oltásra.