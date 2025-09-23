Hálásak lehetünk szemfülességükért a Vezess olvasóinak, ugyanis egyre kreatívabb egyedi és egyéni rendszámok landolnak a virtuális postaládánkban. A legutóbbi találathoz egy nem hétköznapi autó is dukál egy Lamborghini Urus képében, melyen a ZACAPA-1 kombináció látható.

Senkit sem tudunk hibáztatni azért, ha elsőre nem egyértelmű, mire kellene asszociálni a Zacapa szó láttán. Őszintén szólva még a szerkesztőségen belül is fejtörést okozott a megfejtése, a legstabilabb lábakon álló tipp alapján – melyet innen is köszönünk Földes Attila kollégánknak – egy guatemalai, egyébként igen drága rumra utalhat.

A Ron Zacapát első alkalommal 1976-ban, egy guatemalai kisváros, Zacapa alapításának 100. évfordulójára készítették el. 6–23 évig érlelt párlatok keverékéből áll, az alkoholtartalma 40–45 százalék között mozog. A Nemzetközi Rumfesztiválon 1998-tól 2001-ig egymás után négyszer nyert díjat a prémiumkategóriában, egyúttal első rumként a fesztivál hírességeinek csarnokába is bekerült. A hazai piacon a legdrágább fajtájáért 150 ezer forintot is elkérnek, de az olcsóbb párlatok is több tízezres tételt jelentenek.

Térjünk vissza az autóra: az Urus hosszú évek óta tartja magát a Lamborghini repertoárjában, ami annak köszönhető, hogy 2017-ben a bolognai márka első SUV-jaként mutatták be.

Ugyanarra az MLB-platformra épül, mint a Volkswagen-csoport más modelljei, köztük a Bentley Bentayga és a Volkswagen Touareg. 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorja összkerékhajtással és nyolcgangos automata váltóval párosul. Többféle – 628, 650, illetve 666 lóerős – változat is készült belőle, de a legerősebb a 800 lóerős plug-in hibrid kivitel. Mindegyikre igaz, hogy kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, míg a végsebességük meghaladja a 300 km/órát.

Jelen esetben egy 666 lóerős, a Lamborghini 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorral és a ZF nyolcfokozatú, automata váltójával szerelt példányról van szó, mely 2024 áprilisa óta rója a magyarországi utakat. Még használtan is iszonyúan kapós a típus: az áruk 85–165 millió forint körül mozog a piacon.

