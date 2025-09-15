Olvasónk igazán különleges rendszámot fotózott a hétvégén,: egy Audi S6 Avant hátulján a „AU-DS-666” egyéni rendszám díszelg. Ez a kombináció egyszerre utal a márkára (AU-DI), a típusra (S), és a 666-os szám révén a fenevad szimbólumát is magán hordozza.

Az Audi S6 dízelváltozata egyébként 344 lóerős, az ára pedig 35 millió forint környékén alakul.

7 fotó

Egyéni vagy egyedi rendszám – Mi a különbség? Egyedi és egyéni rendszámot igényelni 2025 február óta drágább mulatság. Sokáig 435.000.-, illetve 112.450.- forint volt az ilyen rendszámok ára, az idei év elején bevezetett áremelések után már 587.250.-, valamint 151.810.- forintot kell érte fizetni. Az egyéni rendszám esetében a sztenderd, 2+2+3-as felépítéshez kell igazodni a választásnál (ez az olcsóbb), míg az egyedi rendszámnál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt. Obszcén kifejezéseket pénzért sem vehetünk.

