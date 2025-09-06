Tudjuk, a hétköznapokban könnyen beletörhet a bicskánk a párhuzamos parkolásba, pláne akkor, hogy az autó nagy, a hely pedig kicsi – ez egy zsúfolt városi közegben mindennapos jelenségnek számít. Egy – feltehetően amerikai – jelenetnél azonban szó nincs egyikről sem: az illető egy Smart Fortwóval próbálkozott, ráadásul egy akkora helyen, ahová három is kényelmesen befér egymás mögé ebből az autóból.

A kétszemélyes Smart 2006-tól 2014-ig gyártott, második generációjának 2695 mm-es hosszával és 1559 mm-es szélességével mégis embert próbálónak bizonyult a feladat az alábbi videó tanúsága alapján.

Először megpróbált betolatni a méretes parkolóhelyre, de amint a jobb hátsó kerekével megtalálta a padkát, úgy látta jobbnak, ha újból nekifut a manővernek. Ezt azonban ugyancsak nem koronázta siker, mert „hirtelen” túl közel került a mögötte álló pick-up. Végül jött a harmadik nekifutás, ami már a füvön ért véget – mindezt úgy, hogy az autója kis túlzással akkora, hogy merőlegesen is beparkolhatott volna a pick-up elé.

Bele sem merünk gondolni, mihez kezdene az emberünk egy méretesebb járgánnyal…

