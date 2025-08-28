A Royal Automobile Club (RAC) vidéki kastélyánál bukkant fel nemrég – családjával együtt – egy ismert hazai producer, és felmerült bennünk a kérdés, mi kell ahhoz manapság, hogy egy brit elitklub tagja legyen valaki. Egyes források szerint a RAC-nak több magyar tagja is van.

A szóban forgó Royal Automobile Club felvételi követelményei elég szigorúak:

a klub létszámának felső határa 17 ezer fő, ezzel a limittel biztosítják az exkluzivitást,

a jelentkezést személyesen kell benyújtani,

egy kérdőív kitöltésén keresztül részletes információt vár el a felvételi bizottság, hogy megismerhessék a jelöltet, és azt, miért szeretne ehhez az RAC tagja lenni,

és a legfontosabb, hogy a friss kérelmezőnek két jelenlegi tagot kell megneveznie: egy javaslattevőt és egy támogatót. Meg kell adniuk a nevüket, tagsági számukat és emailcímüket – derült ki a Telex egyik forrásából.

A RAC elnöki tisztségét hagyományosan a brit arisztokrácia és a királyi család tagjai töltik be. A szigorú beléptetési rendszer garantálja, hogy a tagok alaposan ellenőrzött társadalmi hálózaton belülről kerüljenek ki. És ezek még csak a követelmények, az anyagi része csak ezután jön.

A Royal Automobile Club egyébként 1897-ben alakult, eredetileg azért, hogy képviselje az autósok érdekeit Nagy-Britanniában. Nagy szerepet játszott a brit autóversenyek és a motorsport szabályainak kidolgozásában. A mai napig ők szervezik a London to Brighton veteránautós-futamot, amelyet a világ első autóversenyei között tartanak számon.

Bár ma már a klub inkább társasági és sportközpont, az autós hagyomány erős része a brandnek. Legutóbb például júliusban gyűltek össze a veteránautósok a Woodcote park gyepén a Concours at the Woodcote Park Estate rednezvényen. Nézd meg milyen különleges autók szerepeltek a kiálíltáson:

Mennyibe kerül a Royal Automobile Club tagdíja?

A RAC honlapján elérhető árlistából kiderül, hogy a 31 év felettiek egyszeri belépési díja 5500 font (2,5 millió forint), az éves díj pedig 2336 font (1 millió forint). Ha valaki a partnerét, feleségét vagy barátnőjét is magával vinné, akkor neki 2750 fontos (1,3 millió forint) belépési díjat kell fizetni, és évente 1168 fontot (500 ezer forint). 28 és 30 közötti tagok belépési költsége 3408 font (1,5 millió forint), éves díja 1395 (650 ezer forint), a gyerekekre pedig csak éves díjat számolnak fel 127 és 463 font között – értelemszerűen minél idősebb a gyermek, annál drágább az éves „feliratkozási” díj. Két éves korig pedig nincs semmilyen költség.

Milyen előnyökkel jár RAC-tagnak lenni?

A Royal Automobile Club a nevével ellentétben ma már nem klasszikus autómentő-szolgálat (holott ezzel kezdődött történelmük), hanem egy elitklub Londonban, két híres klubházzal (Pall Mall és Woodcote Park). A tagsággal manapság már inkább életstílus és presztízs jár, mintsem autós szolgáltatás.

A tagok használhatják az exkluzív klubházakat:

Pall Mall (London belvárosában): luxus éttermek, szalonok, bár, könyvtár, business lounge, szivarterem, szállodai szobák.

Woodcote Park (Surrey-ben, Epsomnál): kastélypark, golfpálya, teniszpályák, wellness és fitneszkomplexum, uszoda.

És a lényeg, amiért valaki egy ilyen klub tagja akar lenni, az a kapcsolatépítés. Ez egy nagyon zárt, nagyon gazadag társaság, akik között üzletemberek, politikusok, sztárok, motorsport-legendák találhatók. Nem ritka, hogy diplomáciai és üzleti tárgyalásokat is ezekben a klubokban tartanak.

A Telex azt is megtudta, hogy a RAC-tagság előnye az is, hogy több mint 80 magánklubhoz biztosít hozzáférést a világ számos pontján: az Egyesült Királyságban, Észak-Amerikában, Ázsiában. A kölcsönös tagsághoz csak egy formális „bemutatkozó levél” és érvényes tagsági kártya kell. Ennek a viszonossági hálózatnak a révén egyetlen RAC-tagság globális „társadalmi útlevéllé” alakulhat át, amely más exkluzív, specifikus hálózatokhoz is hozzáférést biztosít. Így például egy New Yorkba üzleti útra utazó RAC-tag beléphet egy, a Yale-alumni által látogatott klubba is, Tokióban pedig az amerikai üzleti közösséggel léphet kapcsolatba.

Azt pedig, hogy kik tartoznak ezekbe a privát klubokba, hivatalosan senki nem tudja, a névsort jobban őrzik, mint a herkentyűburger titkos receptjét.

